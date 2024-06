Presidente da SEC dos EUA diz que a aprovação para ETF Ethereum spot está progredindo sem problemas

Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), revelou que o processo de aprovação para ETF Ethereum à vista está indo bem.

No entanto, o presidente da SEC não mencionou nenhum cronograma com potencial prazo para o lançamento do produto ETH ETF. Mas os analistas acham que isso pode acontecer já na próxima semana.

Durante a recente entrevista, Gensler também falou sobre valores mobiliários cripto e leis de valores mobiliários, dizendo que não há inconsistência.

Observações do presidente da SEC sobre a aprovação dos ETFs Ethereum à vista

O presidente da SEC, Gary Gensler, teria indicado uma postura positiva em relação à aprovação dos ETFs spot Ethereum dos EUA. Ao falar em uma conferência Bloomberg Invest em 25 de junho, Gensler disse que o processo de aprovação para o lançamento de ETFs spot ETH nos EUA está ocorrendo sem problemas.

No entanto, o presidente da SEC permaneceu calado sobre o cronograma exato para o lançamento dos produtos ETF. Ele também permaneceu em silêncio quando questionado se os ETFs começariam a ser negociados antes das eleições nos EUA, em novembro.

Durante a entrevista, Gensler respondeu a várias perguntas sobre a política cripto e a posição da SEC. No entanto, ele disse que sua entrevistadora estava atrás de “cliques” e deu apenas algumas respostas.

Sobre o momento do lançamento do ETF ETH spot, Gensler mencionou que a SEC está esperando por “divulgações adequadas” de potenciais emissores. Ademais, ele falou: “Não sei o momento, mas está indo bem.”

Além disso, o presidente da SEC explicou que as declarações de divulgação são cruciais e ajudarão os investidores a tomar as decisões corretas.

Em 23 de maio, a SEC aprovou aplicações 19b-4 de oito gestores de ativos com ETFs de Bitcoin à vista. Eles incluem BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, ARK Invest, Invesco Galaxy, Franklin Templeton e VanEck.

Por fim, os gestores de ativos precisam da aprovação do regulador para seus registros no Formulário S-1 para lançar os ETFs.

Nada de inconsistente sobre títulos cripto e leis de valores mobiliários, diz Gensler

A postura cripto dos EUA tornou-se mais controversa sob a liderança de Gensler na SEC. Com Gensler como oponente das criptomoedas, a comissão liderou várias ações de fiscalização contra algumas empresas e projetos notáveis ​​relacionados ao mercado cripto.

Muitos acreditam que a administração de Joe Biden influenciou a posição da SEC contra a indústria de criptomoedas. No entanto, com a próxima eleição se aproximando, os membros da comunidade de criptomoedas têm opiniões diferentes sobre a corrida política entre Donald Trump e Joe Biden.

Em suma, o presidente Biden indicou uma guerra contra as criptomoedas, enquanto Trump prometeu mudar a abordagem antagônica elas no futuro.

Além disso, a hostilidade de Gensler às criptos faz com que muitos acreditem que ele tem o apoio do presidente Biden. Então, personalidades proeminentes como Mark Cuban notaram que Gensler poderia ser a fonte da queda de Biden na eleição.

No entanto, Gensler não comentou as eleições nem as reivindicações de Cuban. Em vez disso, o presidente da SEC mencionou que “não há nada de inconsistente sobre valores mobiliários cripto e leis de valores mobiliários”.

Gary Gensler, chair of the US Securities and Exchange Commission, says “there’s nothing inconsistent about crypto securities and the securities laws,” but he does say they are still being broken https://t.co/518XPTe1fq pic.twitter.com/CtvqUOpSfR — Bloomberg TV (@BloombergTV) June 25, 2024

“Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, diz que “não há nada inconsistente sobre os títulos cripto e as leis de valores mobiliários”, mas ele diz que elas ainda estão sendo quebradas.” — Bloomberg TV (@BloombergTV) 25 de junho de 2024

De acordo com o chefe da SEC, o regulador opera com clareza e tem regras que orientam qualquer empresa para a conformidade no país. No entanto, ele disse que algumas pessoas ainda não cumprem as leis.

Gensler também mencionou que cerca de 20.000 criptoativos são classificados como títulos ou contratos de investimento sob a lei dos EUA. Além disso, os projetos de criptomoedas geralmente não divulgam adequadamente seus ativos para investidores dos EUA.

Por fim, o chefe da SEC descreveu criptomoeda como um campo onde a maioria dos líderes “estão na prisão, prestes a ir para a prisão ou aguardando extradição”.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.