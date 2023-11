Presidente do Banco Central diz que avanço do Open Finance deve acabar com aplicativos de bancos tradicionais

Na última sexta-feira (10), o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que com o avanço do Open Finance, os aplicativos de bancos tradicionais devem acabar em breve. O Open Finance é um sistema que permite o compartilhamento de dados entre várias instituições financeiras.

O presidente do BC fez a declaração durante o evento da MBA Brasil, realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Campos Neto informou também que cerca de 50 a 60 milhões de brasileiros já aderiram ao compartilhamento de dados no âmbito do Open Finance.

“Em algum momento, talvez daqui a um ano e meio ou dois anos, você não terá mais um app do Itaú, ou do Bradesco, ou do Santander. Você vai ter um app que a gente chama de agregador”. – disse Campos Neto.

O que é o Open Finance?

O Open Finance é uma iniciativa do Banco Central que conta com uma implementação técnica da Estrutura de Governança. O objetivo é dar às pessoas o controle sobre seus próprios dados financeiros.

Por exemplo, o projeto permite que você compartilhe suas informações financeiras com outras instituições além daquelas em que já possui conta, de maneira simples e fácil. No futuro devem ser agregados serviços como investimentos e seguros.

Com o Open Finance será possível escolher a instituição participante para receber as informações e a instituição em que possui conta que também integra o ecossistema. Porém, o compartilhamento acontece apenas entre essas duas instituições.

Regras de segurança do Open Finance

Não apenas as instituições participantes seguem as regras tradicionais de segurança cibernética, mas também são obrigadas a possuir certificados de segurança específicos. Esses certificados seguem padrões internacionais, sendo os mesmos adotados em outros ecossistemas similares, como no Reino Unido.

Importante ressaltar que as instituições que formam parcerias com entidades não autorizadas a funcionar pelo BC, para compartilhar dados do escopo do Open Finance, também devem seguir as regras aprovadas pelo BC e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Isso inclui as responsabilidades pelo compartilhamento.

As instituições participantes poderão compartilhar dados e serviços apenas de clientes que tenham solicitado o compartilhamento após as seguintes etapas:

Consentimento;

Autenticação;

Confirmação.

Atualmente, o Banco Central trabalha para melhorar a biometria, dessa forma os agregadores terão um grau de segurança maior do que o oferecido pelos atuais aplicativos dos bancos. Segundo Roberto Campos Neto, os agregadores serão privados e ele espera uma grande competição pelo canal.

Compartilhamento de dados de investimentos

Em outubro, foi inaugurada uma nova fase do sistema do BC, que recebeu o nome de Open Investment. A princípio, a ideia é permitir que os clientes compartilhem seus dados de investimentos em fundos e renda fixa. Primeiramente, entre os bancos e outras empresas do setor financeiro.

No Open Investment, o cliente acessa o aplicativo ou internet banking da instituição que deseja compartilhar suas informações e autoriza que ela busque seus dados de investimentos, que estão em outras instituições.

Outra vantagem que a nova fase do sistema promete é receber as melhores ofertas em termos de taxas de rentabilidade e também aconselhamento mais preciso sobre gestão da carteira.

Agenda tecnológica do Banco Central

Segundo Campos Neto, o BC compreendeu a real relevância da tecnologia durante a pandemia, mas foi necessário todo um trabalho de convencimento dentro e fora de casa. Trabalho que incluiu os bancos no Brasil e também o governo.

“Se o Pix só substituísse Ted e Doc, teríamos falhado. Eu sempre disse que os bancos não iriam perder dinheiro com o Pix. Hoje, os bancos estão super empolgados em fazer mais coisas no Pix”.

Por fim, quando questionado sobre a agenda tecnológica do BC, explicou que a estrutura consiste em quatro blocos interligados. Ou seja, isso vai permitir uma intermediação financeira mais moderna.

Por exemplo, o Pix irá se conectará com o Drex, que é a moeda digital brasileira. Além disso, como o Pix é programável, ele permite a inserção de diversas novas funcionalidades.