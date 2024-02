Primeiro teste humano da Neuralink consegue controlar um mouse de computador com pensamentos

Elon Musk anunciou durante um evento no Spaces, sua plataforma de mídia social X, que o primeiro paciente a receber um implante cerebral da Neuralink conseguiu usá-lo para controlar um mouse de computador apenas com seus pensamentos.

Elon também informou que o paciente se recuperou da cirurgia e está indo bem. Até o momento, não há efeitos colaterais visíveis dos implantes.

Falando sobre o próximo passo, ele disse que estão tentando obter o maior número possível de cliques de botão do testador por meio de seus pensamentos.

Então, o que estamos trabalhando atualmente é: conseguir cliques de botão esquerdo, botão direito, botão de mouse para baixo, botão de mouse para cima. Queremos ter mais do que apenas dois botões.

– Elon Musk

Essa notícia surge apenas um mês depois que Musk anunciou no X que a Neuralink iniciou um ensaio clínico em humanos e que o primeiro paciente já recebeu um implante de chip cerebral.

Como funciona o chip?

Muitos detalhes sobre este chip cerebral ainda são desconhecidos. Mas sabemos que ele é colocado cirurgicamente no paciente com a ajuda de um robô. Em seguida, o chip registrará todos os sinais cerebrais e os transmitirá para um aplicativo que, por sua vez, ajudará a utilizar um computador. Na verdade, esse é o objetivo principal no momento: ajudar as pessoas a usar um cursor de mouse ou um teclado para interagir com um computador.

Considerando que é direcionado a pacientes tetraplégicos, parece que Musk está tentando desenvolver uma tecnologia semelhante à que Stephen Hawking tinha, mas apenas melhor e mais acessível às massas.

Imagine se Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um digitador de velocidade ou um leiloeiro. Esse é o objetivo

– Elon Musk

Até agora, Musk não revelou muitos detalhes sobre este projeto, e a Neuralink não estava disponível para comentar sobre esse último desenvolvimento.

Não conhecemos sua capacidade total ou se há planos maiores para o produto. Tudo o que sabemos é que o primeiro produto da empresa será chamado de Telepatia e estará disponível para pessoas que perderam seus membros.

A empresa recebeu a aprovação para testes em humanos em setembro de 2023. Desde então, alcançou muitos marcos. Embora esses desenvolvimentos rápidos sejam certamente empolgantes, é difícil dizer quando esses chips estarão disponíveis para o público em geral.

Mais sobre o trabalho da Neuralink

Os planos de Elon Musk para a Neuralink não se limitam a pessoas paralisadas. Uma vez que tenham decifrado o código para ajudar pessoas tetraplégicas, ele também planeja desenvolver produtos que ajudarão pessoas com depressão, autismo, obesidade e esquizofrenia.

É importante observar que a Neuralink não é a única empresa trabalhando em chips cerebrais. Muitas empresas estão bem à frente na corrida. Por exemplo, uma empresa chamada Synchron está realizando ensaios clínicos em humanos desde 2021.

Seus pacientes já conseguem realizar tarefas digitais diárias, como enviar mensagens de texto e fazer compras, apenas usando seus pensamentos. Portanto, provavelmente obterão a aprovação final muito antes da Neuralink.

A Neuralink, por outro lado, está enfrentando escrutínio federal por sua negligência que resultou na morte de um macaco em 2022 enquanto estava sendo obrigado a jogar um jogo de vídeo chamado Pong. De acordo com fontes internas, a empresa está correndo para chegar ao mercado antes de seus concorrentes. Com essas novas tecnologias surgindo, promete ser um período interessante nos próximos anos.