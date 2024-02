Processo antitruste contra Google Ads será julgado em setembro

O Google está sob forte pressão por suas medidas anticompetitivas. Aliás, a Alphabet é a primeira grande empresa de tecnologia sujeita a este enorme processo antitruste movido pelo governo Biden.

Vale salientar que o Google Ads é responsável por mais de 50% da receita da empresa e os demandantes exigem forçá-la a vender seu pacote de gerenciamento de anúncios. Portanto, se o julgamento não for favorável à big tech, a empresa poderá estar em apuros.

Na segunda-feira, os documentos foram apresentados e a juíza distrital Leonie Brinkema anunciou que a data do julgamento seria 9 de setembro, na Virgínia.

O DOJ (Departamento de Justiça) e os vários estados dos EUA que acusaram o Google solicitaram uma data para julho. Porém, a juíza negou o pedido, afirmando que agendar um julgamento no verão representa um desafio logístico.

O que exatamente aconteceu?

A ação foi movida pela primeira vez em janeiro de 2023 pelo DoJ (Departamento de Justiça) e alguns outros estados. Na ação eles acusaram o Google de violar as leis de concorrência.

Para quem não conhece, as leis antitruste são desenvolvidas para garantir uma concorrência saudável. Dessa forma, nenhuma empresa pode obter o monopólio do mercado.

O Google disse que se o processo não for a seu favor, “retardará a inovação, aumentará as taxas de publicidade e tornará mais difícil o crescimento de milhares de pequenas empresas e editores”.

No entanto, de acordo com as alegações, o Google tem adquirido rapidamente todos os seus concorrentes, alguns até através de fusões “anticoncorrenciais”.

A empresa também foi acusada de forçar editores e anunciantes a usar produtos de publicidade do Google. Isso impactou negativamente nos negócios de seus concorrentes.

Dessa forma, não só prejudicou outras pequenas empresas, mas levou aparentemente a um aumento acentuado nos custos de publicidade. Enquanto isso, a empresa continuava ganhando lucros enormes. A empresa obviamente negou todas as acusações.

Nem o Google, nem representantes do DoJ estavam disponíveis para comentar a data do julgamento anunciada pelo tribunal.

Tempos difíceis pela frente para o Google

Este não é o único processo que a empresa de tecnologia enfrenta este ano. Isso porque, no ano passado, o Google enfrentou outra acusação de monopólio ilegal por parte do DoJ. A ação acabou sendo motivada pela empresa tornar seu mecanismo de busca a opção padrão para milhões de usuários.

Segundo relatos, o Google pagou mais de US$ 10 bilhões à Apple e algumas outras empresas para garantir que seja sempre o mecanismo de busca padrão em todos os dispositivos.

Também neste caso, a empresa se viu acusada de gastar bilhões para sufocar intencionalmente a concorrência. Segundo o promotor, a empresa negociou contatos exclusivos com fabricantes de celulares e provedores de rede para tornar o Google o mecanismo de busca mais importante.

Este caso é considerado um dos maiores processos antitruste desde o caso da Microsoft em 1990. As alegações feitas foram contestadas pelo advogado John Schmidtlein, que representava o Google.

Ele disse que a razão pela qual a Apple escolheu o Google repetidamente é porque eles sentiram que ele é o melhor mecanismo de busca para seus usuários.

A decisão final do julgamento ainda está pendente e uma audiência está marcada para maio deste ano. Além disso, o Google também está se preparando para enfrentar outro processo movido pelo Texas e outros estados em março de 2025. O julgamento questionará suas práticas de tecnologia de publicidade.

O Google perdeu recentemente um julgamento antitruste contra a Epic Games por causa de suas práticas monopolistas na loja de aplicativos. Com tantas alegações anticompetitivas por aí, a Alphabet pode rapidamente se encontrar em apuros.