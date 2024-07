Proton lança o Proton Docs, editor de documentos com criptografia de ponta a ponta

O Proton, um popular provedor de VPNs, apresentou na quara-feira o seu novo editor de documentos com foco em privacidade.

O Proton Docs vai encriptar todos os seus dados, incluindo o movimento do seu teclado e cursor. Além disso, seus dados ficarão armazenados em servidores suíços muito seguros.

Ele pode se tornar um concorrente feroz para editores de documentos populares como o Google Docs, que oferecem medidas de privacidade pouco atraentes.

Os criadores do Proton VPN e de um dos melhores serviços de e-mail encriptado, o Proton Mail, anunciaram na quarta-feira (3 de julho) um novo editor de documentos colaborativo encriptado de ponta a ponta, o qual prioriza a segurança acima de tudo.

O Proton Docs foi criado em colaboração com a equipe do Standard Notes, que compartilha os mesmos valores do Proton quando o assunto é segurança e privacidade.

Aliás, o Proton Docs já foi lançado. Portanto, tudo o que você precisa fazer para acessá-lo é criar uma conta gratuita no Proton Drive. Em seguida, vá para drive.proton.me e clique em ‘New’ no menu e então pressione a opção ‘Create New Document’.

O que torna o Proton Docs diferente?

A promessa de privacidade com produtos como esses está em toda parte, mas apenas alguns provedores como o Proton ajudam você a entender exatamente como ele tornará seus dados privados.

Veja o que torna o Proton Docs diferente:

Software de código aberto (como todos os aplicativos Proton VPN), então qualquer um pode inspecionar seu código a qualquer momento. Isso promove transparência e confiança.

Em seguida, os dados tem encriptação de ponta a ponta, o que significa que ninguém além do usuário (nem mesmo os funcionários da empresa Proton) pode acessar seus dados.

Nenhuma de suas atividades será rastreada. Até mesmo seus movimentos de cursor e teclas são encriptados.

Seus dados estarão armazenados em servidores localizados na Suíça, onde ficam protegidos pelas fortes leis de privacidade do país. Vale a pena notar que a Suíça está fora da jurisdição da UE e dos EUA, além de não fazer parte da aliança ’14 Eyes’, então não pode ser forçada a invadir a privacidade de seus usuários.

Ao contrário de muitas outras empresas de tecnologia, a Proton não coletará seus dados para treinamento de IA

Outros recursos do Proton Docs

Só porque o Proton Docs é focado na privacidade não significa que ele economize recursos úteis essenciais para a produtividade dos documentos.

Você pode convidar outros usuários para visualizar ou editar o documento com você.

Se houver outro usuário presente no documento com você, isso será indicado por meio de cursores e indicadores de presença.

Os colaboradores poderão deixar comentários ou responder a comentários no documento.

As alterações são refletidas em tempo real, sem qualquer atraso.

Quando terminar, você pode importar facilmente o documento em vários formatos, como .docx, .txt, .md e HTML.

Por que a Proton criou um editor de documentos focado em privacidade?

A Proton sempre elevou os padrões, mostrando ao mundo como a privacidade de dados deve ser em produtos como VPN, e-mail, gerenciador de senhas, etc. Então, um editor de documentos criptografado de ponta a ponta não foi realmente uma grande surpresa.

No entanto, a empresa descreveu alguns motivos pelos quais escolheu criar o Proton Docs:

Muitas empresas de tecnologia têm suas sedes nos EUA, um país que tem leis de privacidade realmente fracas. A Proton, por outro lado, é sediada na Suíça, que é conhecida por suas leis de privacidade de classe mundial e vigilância governamental inexistente.

O Proton Docs tem cripto de ponta a ponta, o que significa que nem mesmo violações ou vazamentos de dados comprometerão seus dados.

As plataformas de Big Techs frequentemente armazenam e vasculham dados de usuários sem seu consentimento. Elas podem vendê-los a terceiros ou simplesmente usá-los para obter feedback sobre a experiência do usuário. No entanto, com o Proton, não haverá monitoramento indesejado ou não autorizado.

O Proton Docs está pronto para enfrentar o Google Docs?

Quando se trata de edição de documentos online, o Google Docs é, sem dúvida, um dos primeiros nomes que vêm à mente. Então, é natural se perguntar se o Proton Docs será capaz de dar uma surra no Google neste mercado de gerenciamento de documentos.

Bem, é muito cedo para comentar sobre isso, mas é definitivamente uma possibilidade. Afinal, o Proton Docs está oferecendo recursos similares ao Google Docs, mas medidas de segurança muito superiores.

Além disso, o Google está trabalhando em seus próprios modelos de IA, então não será muito surpreendente se estiver usando os dados de seus usuários para treiná-los. O Proton disse que não usará nenhum dado do Proton Docs para treinamento de IA.

No entanto, o Google Docs é uma das muitas ferramentas de produtividade úteis oferecidas pelo Google Workspace, que também contém o Planilhas Google, o Apresentações Google, o Google Meet e muito mais.

O Google Workspace tem uma fatia enorme de cerca de 71,20% no mercado de suítes de escritório. Então, será difícil para o Proton Docs — um produto autônomo — fazer com que os usuários optem por uma nova alternativa.