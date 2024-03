Reddit pretende levantar US$ 750 milhões na próxima oferta pública inicial (IPO) e alcançar uma avaliação de US$ 6,4 bilhões

O Reddit está pronto para um dos IPOs mais aguardados do ano. Segundo um comunicado da empresa na segunda-feira (11/03), espera-se que alcance uma avaliação de pelo menos US$ 6,4 bilhões com esta rodada de IPO. Quanto ao próprio IPO, o objetivo é levantar pelo menos US$ 750 milhões.

O IPO foi inicialmente protocolado em fevereiro sob a orientação cuidadosa do Goldman Sachs, J.P. Morgan Bank of America Securities e Morgan Stanley.

O arquivamento corporativo feito na segunda-feira afirmou que o Reddit planeja vender 22 milhões de ações, cada uma variando entre US$ 31 a US$ 34. Segundo relatos, a empresa será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob “RDDT”.

O arquivamento oficial ocorre dois anos após a empresa começar a se preparar para abrir seu capital. Embora muitos investidores estejam ansiosos pelo evento, é difícil dizer se é o momento certo para um IPO. Isso ocorre porque o mercado de IPOs neste ano não tem sido ótimo, e a recuperação do mercado tem sido bastante desigual.

O IPO do Reddit é único: aqui está o motivo

Investidores e especialistas de mercado estão todos ansiosos pelo IPO do Reddit. Esta será a primeira plataforma de mídia social a abrir seu capital desde o IPO do Pinterest em 2019.

O que torna este IPO ainda mais interessante é que o Reddit anunciou que, das 22 milhões de ações, 1,76 milhão estarão disponíveis para moderadores do Reddit e usuários fiéis que estão na plataforma há muito tempo.

Esta é a maneira da empresa de expressar sua gratidão e manter a visão na qual acredita, ou seja, o Reddit é uma comunidade para as pessoas, pelas pessoas.

É incomum para qualquer empresa de mídia social oferecer um IPO para usuários regulares, pois isso pode aumentar a volatilidade. Ao contrário dos investidores corporativos, esses usuários não serão obrigados a cumprir um período de bloqueio (período durante o qual não poderão vender suas ações), o que pode tornar todo o processo arriscado para os outros.

No entanto, o Reddit prometeu distribuir as ações por meio de um programa orientado e está confiante em sua decisão.

Falando sobre o mesmo assunto, a diretora do Centro Psaros da Universidade de Georgetown para Mercados Financeiros e Política, Reena Aggarwal, disse: “Este é um IPO único e o que acontece com ele será em parte impulsionado pelo burburinho na plataforma”.

Desafios para o Reddit

O Reddit é indiscutivelmente uma plataforma de mídia social única. No entanto, apesar de ser um nome popular, não conseguiu atrair a mesma atenção que muitos de seus contemporâneos, como Instagram e Snapchat.

Além disso, o Reddit possui uma política de moderação de conteúdo não muito convencional. Em vez de ter uma equipe interna, depende de seus usuários para se voluntariarem. Claro, eles não têm obrigação legal de cumprir suas funções, então podem sair a qualquer momento. Por exemplo, como fizeram em 2023 quando protestaram contra o Reddit cobrando desenvolvedores de terceiros pelo acesso à plataforma.

O Reddit nunca seguiu as regras, como podemos ver pela maneira como conduziu seu IPO. Então, naturalmente, estará sob muito mais escrutínio do que outros.

Além disso, nos últimos 3 anos, apenas o Meta conseguiu se sair bem no mercado de ações, enquanto o Pinterest e o Snapchat sofreram. Agora, todos os olhos estarão voltados para o Reddit neste ano para ver se ele pode quebrar o padrão.