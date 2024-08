Reguladores antitruste do Reino Unido investigam parceria da Amazon com a Anthropic

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A fusão entre a Amazon e a empresa de IA Anthropic pode começar a ter dificuldades agora que o regulador antitruste do Reino Unido, a Competition and Markets Authority (CMA), confirmou que iniciou uma investigação formal sobre o acordo.

A própria CMA divulgou essa informação no início da semana. Segundo eles, a investigação de “fase 1” vai avaliar a legalidade da fusão.

Como Funciona o Processo?

Inicialmente, a CMA realizou uma análise preliminar do acordo, durante a qual reuniu todas as informações necessárias para dar seguimento à investigação formal.

Agora, na “fase 1”, o órgão regulador tem 40 dias úteis para determinar se essa parceria pode reduzir a concorrência no mercado do Reino Unido. No caso de a investigação confirmar que a fusão é de fato anticompetitiva, os reguladores vão iniciar uma investigação mais aprofundada, a “fase 2”.

Detalhes do Acordo Amazon-Anthropic

As empresas fecharam o acordo em março deste ano. O custo total para a Amazon foi de 4 bilhões de dólares. Esse valor inclui uma participação acionária de 1,25 bilhão de dólares, que foi negociada em setembro de 2023. Em seguida, a empresa fez um investimento adicional de 2,75 bilhões de dólares.

Assim, como parte do contrato, a Amazon vai passar a treinar todos os futuros modelos da Anthropic. Eles serão implementados nos chips de IA personalizados da empresa, que são desenvolvidos pela Amazon Web Services.

Em troca, a Amazon integrará os modelos de linguagem da Anthropic à sua plataforma Bedrock, que cria aplicações de IA generativa.

Posicionamento da Amazon sobre a Investigação

Um porta-voz da Amazon expressou desapontamento com a investigação, argumentando que a fusão não prejudica a concorrência no Reino Unido e que o acordo não atende aos critérios da CMA para justificar uma revisão tão rigorosa.

Pelo contrário, ao investir na Anthropic, a Amazon está ampliando as opções no mercado, o que, em última análise, promoverá a concorrência. Além disso, como a Amazon não possui um assento no conselho da Anthropic, ela não tem influência sobre as decisões da empresa. Dessa forma, a Anthropic pode colaborar com qualquer parceiro de sua escolha e continua a ter a oportunidade de competir em pé de igualdade com líderes do setor, como a OpenAI.

Da mesma forma, especialistas também sugerem que a Amazon não deve encarar essa investigação de forma pessoal, já que a CMA está analisando outros desenvolvimentos empresariais importantes. Esse é o caso da parceria multibilionária entre a Microsoft e a OpenAI, que já está sendo alvo de uma investigação completa. Além disso, o investimento do Google na Anthropic também está sob o radar da CMA.