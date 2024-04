Reguladores dos EUA aprovam um segundo projeto de lei que pode banir o TikTok

Após a aprovação de um projeto que proibia o TikTok em março, a Câmara dos Representantes aprovou outro projeto de lei no último sábado, o qual concede ao TikTok cerca de um ano para romper laços com a ByteDance ou corre o risco de ser banido.

O que torna este projeto de lei diferenciado é que está inserido em uma legislação composta por cinco partes, incluindo projetos de lei de ajuda externa para a Ucrânia e Israel. Então, pode ser aprovado muito mais rápido.

O CEO do TikTok, Shou Chew, está naturalmente insatisfeito com os acontecimentos e disse que “exercerá seus direitos legais” se necessário. Simplificando, ele contestará o projeto no tribunal.

A agência reguladora dos Estados Unidos divulgou uma atualização relevante sobre a proposta de lei de proibição do TikTok. No último sábado (20 de abril), a Câmara dos Representantes aprovou 360 a 58 um novo projeto de lei que obriga o TikTok a encerrar as suas relações com a ByteDance ou ser banido de todas as lojas de aplicativos nos Estados Unidos.

Se você acompanha as notícias sobre esse assunto há algum tempo, sabe que o primeiro projeto de proibição do TikTok foi aprovado em março. Ele determinou que a ByteDance precisa vender o TikTok em 6 meses ou o aplicativo será banido dos EUA e dos serviços de hospedagem na Internet.

Por que outro projeto de lei, então? Bem, este é um pouco diferente. Continue lendo para descobrir tudo sobre isso.

O que torna o segundo projeto de proibição do TikTok diferente?

Existem três diferenças principais entre o primeiro projeto de lei e aquele que a Câmara votou há dois dias.

Diferença #1

O projeto de lei anterior dava ao TikTok apenas 6 meses para cortar relações com a ByteDance. Isso parecia difícil, principalmente porque a China prometeu impedir qualquer tentativa da ByteDance de vender a empresa.

De acordo com a nova fatura, a ByteDance terá 9 meses para fechar a venda. Podem ser concedidos 90 dias adicionais se o presidente Joe Biden decidir que houve progresso suficiente para concretizar a venda ao final dos 9 meses estipulados.

Diferença #2

O último projeto de lei foi apresentado como uma peça legislativa independente. No entanto, o novo projeto de lei do TikTok está inserido em uma legislação composta por cinco partes, incluindo um projeto de lei de imigração e projetos de ajuda externa para a Ucrânia e Israel.

Isto significa que, apesar de anteriormente serem contrários à proibição do TikTok, há uma maior probabilidade de votar a favor dela.

Diferença #3

O projeto de lei anterior proibia as pessoas de baixar o TikTok de todas as fontes, sem exceções. No entanto, o novo projeto de lei proíbe o aplicativo apenas nas lojas de aplicativos dos EUA. Dessa maneira, as pessoas ainda podem acessá-lo de outras fontes.

O projeto chegou ao Senado. Se aprovado, será enviado ao presidente Joe Biden, que já havia aderido ao TikTok, apesar dos avisos dos consultores de segurança. No entanto, isso foi antes mesmo do primeiro projeto de lei, que Biden apoiou.

Portanto, é muito provável que ele aprove também o segundo projeto. Se tudo correr como planejado, a contagem regressiva de 12 meses do TikTok começa agora.

O que o TikTok pode fazer agora?

Assim que o projeto chegar ao Senado, a Câmara poderá isolar o projeto do TikTok e aprovar o restante como um pacote. Contudo, os analistas políticos não consideram que isso seja provável porque a aprovação da lei de ajuda externa continua a ser uma prioridade máxima.

É improvável porque, se o Senado decidir retirar o projeto de lei do TikTok, ele terá que voltar à Câmara dos Representantes, o que aumenta o atraso.

O TikTok pode cumprir o projeto de lei ou apresentar uma contestação no tribunal, o que o CEO do TikTok, Shou Chew, já disse que pretende realizar. Além disso, parece que o TikTok não será o único a lutar contra o governo dos Estados Unidos.

Quando o projeto de lei foi anunciado pela primeira vez, diversos grupos ativistas (a União Americana pelas Liberdades Civis, por exemplo) condenaram a decisão e afirmaram que ela viola os direitos da Primeira Emenda dos usuários do TikTok.

Especialistas dizem que se identificarem que o projeto de lei realmente viola os direitos da Primeira Emenda, ele será imediatamente descartado pelo tribunal.

Violação da Primeira Emenda

A diretora de políticas do Instituto Knight da Primeira Emenda da Universidade de Columbia, Nadine Farid Johnson, disse que a Primeira Emenda dá aos cidadãos dos EUA o direito de acesso à mídia, informações e ideias de países estrangeiros.

Ao banir o TikTok, o projeto de lei infringiria esse direito, e sem recompensa real. A China e outros adversários estrangeiros ainda poderiam comprar dados sensíveis dos americanos a corretores de dados no mercado aberto. – Nadine Farid Johnson

A empresa também condenou o agrupamento do projeto de lei do TikTok com os projetos de ajuda externa. Tanto é que, num comunicado, afirmou que os reguladores estão utilizando a assistência humanitária como disfarce para retirar os direitos fundamentais de 170 milhões de americanos.

A última opção para o TikTok é simplesmente seguir em frente e cortar os laços com a ByteDance. No entanto, esta não parece ser uma opção viável porque a China já anunciou que se oporá à venda.

O governo chinês está mais interessado no algoritmo avançado do TikTok do que na própria empresa. Portanto, pode proibir completamente a venda ou permitir que a ByteDance venda o aplicativo sem vender seu algoritmo subjacente.