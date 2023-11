Relatório demonstra uma grande redução das perdas provenientes de fraudes na rede da Binance, a BNB Smart Chain

Um relatório do terceiro trimestre revelou uma queda substancial nas perdas relacionadas a golpes na BNB Smart Chain (BSC). Em comparação com o trimestre anterior, a rede BSC testemunhou uma redução de cerca de 75% nas perdas por fraude no terceiro trimestre.

A AvengerDAO divulgou seu relatório de segurança do terceiro trimestre com contribuições da empresa de segurança HashDit. O relatório revelou que a rede da Binance registrou apenas US$ 13,6 milhões em perdas por fraudes no terceiro trimestre. É um valor bem mais baixo em comparação com os US$ 55,4 milhões perdidos no segundo trimestre.

Relatório aponta fatores potenciais que ajudaram no declínio das perdas por fraude na BNB Smart Chain

De acordo com o relatório, a empresa de segurança apresentou alguns fatores potenciais que facilitaram este declínio significativo nas perdas no blockchain BNB Smart Chain.

Primeiro, o espaço cripto geral tem visto mudanças nas tendências de segurança destinadas a melhorar a segurança do ecossistema de um protocolo. A rede BSC não fica de fora nessas melhorias.

A BNB Smart Chain viu uma maior sensibilização entre sua comunidade de usuários. Além disso, reforçou suas verificações de segurança que sinalizam atividades e sites maliciosos. Ademais, alguns membros da comunidade estão bastante vigilantes e podem identificar fraudes muito cedo.

Além disso, eles espalharam avisos sobre atividades e informações suspeitas antes que os perpetradores pudessem completar seus truques. O relatório revelou que a BSC testemunhou uma queda de 37% nas perdas fiduciárias. A métrica caiu de US$ 69 milhões no segundo para US$ 45,5 milhões no terceiro trimestre.

Essa diminuição também se reflete no número de hacks na rede, que passou de 79 no segundo trimestre, para apenas 45 no terceiro trimestre. Em comparação com outras blockchains cripto, a BNB Smart Chain assumiu a quarta posição em perdas fiduciárias no terceiro trimestre, representando 4% do total de perdas fiduciárias no espaço cripto no trimestre em análise.

Ethereum foi a rede com mais perdas

A rede Ethereum emergiu como o maior alvo e mais perdas devido a golpes com 36%. A Tron ficou em segundo lugar com 32%, enquanto a Fantom ficou em terceiro lugar com 15% da perda total de gordura.

Os Rugpulls acabaram sendo a maior fonte de perdas na rede BNB Smart Chain, com 76% do total de perdas na rede no terceiro trimestre. O HashDit observou que rug pull é o “vetor de exploração mais comum” da BSC.

Além disso, o relatório indicou que a manipulação de reservas e a manipulação de preços ocuparam a segunda e terceira posições, respectivamente, no terceiro trimestre. A combinação dos dois vetores representa 12% das perdas totais da BNB Smart Chain no terceiro trimestre.

Além disso, a BSC registrou outros ataques comuns associados à segurança do blockchain. Estes incluem chaves privadas comprometidas (1,68%), problemas de controle de acesso (2,52%) e falta de validação (3,36%).

A BNB Smart Chain é a opção favorita dos hackers?

Embora fraudes e hacks de criptomoedas possam ocorrer em qualquer plataforma cripto, a BSC parece estar entre as redes de blockchain mais afetadas na indústria.

No mês passado, alguns profissionais de segurança deram algumas indicações sobre por que a BNB Smart Chain poderia ser uma escolha preferível para a maioria dos hackers.

Eles observaram que a BSC oferece custos de transação mais baratos e alguns acreditam que é menos seguro que o blockchain Ethereum. Em uma discussão exclusiva com o Cointelegraph, Joe Green, pesquisador de segurança da CertiK, uma empresa de segurança blockchain, reconheceu as taxas mais baratas na BSC.

Além disso, ele observou que tanto a rede BNB Smart Chain quanto a Ethereum têm a mesma velocidade e estabilidade de rede, fazendo com que os hackers permaneçam na plataforma BSC.