Relatório do BIS mostra IA generativa como a melhor escolha de segurança cibernética para bancos centrais

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) destacou uma tendência significativa entre os bancos centrais. Esta tendência visa normalmente a adoção de inteligência artificial (IA) generativa para reforçar as medidas de segurança cibernética.

A entidade considera esta mudança um desenvolvimento fundamental no setor financeiro. Ademais, reflete a crescente dependência de diversas indústrias de tecnologias avançadas para salvaguardar infraestruturas financeiras críticas.

Pesquisa sobre adoção de IA generativa

Num estudo recente, o BIS entrevistou 32 bancos centrais das suas 63 instituições membros para avaliar o seu interesse na utilização de ferramentas generativas de IA para a segurança cibernética.

Os resultados revelam que 71% dos bancos centrais questionados empregam, atualmente, ferramentas generativas de IA nas suas operações de cibersegurança.

Estas entidades destacaram como as ferramentas melhoraram a sua capacidade de detectar e responder a ameaças cibernéticas de forma mais eficaz do que os métodos tradicionais.

Além disso, 26% dos bancos centrais inquiridos têm planos para integrar em breve a IA generativa nas suas estruturas de cibersegurança. Dada esta tendência, o BIS prevê que todos os bancos centrais membros acabarão por adotar ferramentas generativas de IA para melhorar as suas medidas internas de segurança cibernética.

Notavelmente, as instituições que já fizeram esta transição relatam benefícios significativos. Os principais incluem uma melhor detecção de anomalias e atividades suspeitas, além de tempos de resposta mais rápidos a incidentes cibernéticos.

Embora a IA generativa tenha sido amplamente adotada na segurança cibernética, ela apresenta desafios. A principal preocupação entre os bancos centrais é o custo associado à implantação destas tecnologias avançadas. Este encargo financeiro é significativo, uma vez que as instituições pesam os benefícios em relação às despesas.

Além disso, o relatório do BIS identifica riscos específicos que acompanham a utilização de IA generativa na segurança cibernética. A engenharia social e os ataques de dia zero continuam a ser ameaças significativas, exigindo vigilância contínua e contramedidas avançadas.

Além disso, uma grande preocupação é proteger informações confidenciais contra acesso não autorizado. Apesar destes desafios, os bancos centrais estão otimistas quanto ao potencial da IA ​​generativa para transformar as operações de segurança cibernética.

Existe uma crença partilhada de que estas ferramentas podem automatizar tarefas rotineiras, reduzindo potencialmente a necessidade de pessoal humano de segurança cibernética para estas funções.

Esta automatização poderá fornecer recursos adicionais para outras iniciativas importantes, permitindo que instituições em todo o mundo realoque a sua força de trabalho de forma mais eficiente.

A Iniciativa de Tokenização de Ativos

Além disso, o BIS lançou um ambicioso projeto em colaboração com sete bancos centrais para explorar o potencial da tokenização de ativos no sistema monetário. Esta iniciativa também conta com apoio de instituições financeiras privadas.

Os bancos centrais que participam neste projeto são de diversos países, cada um contribuindo com dicas e conhecimentos únicos. As entidades envolvidas são os bancos centrais do Japão, França, Coreia do Sul, Reino Unido, Suíça, México e Reserva Federal dos Estados Unidos.

Denominado como Projeto Agorá, esta iniciativa visa desenvolver o conceito de livro-razão unificado existente do BIS. Este conceito prevê principalmente uma integração perfeita de depósitos bancários comerciais tokenizados e dinheiro tokenizado do banco central no atacado.

O Projeto Agorá busca criar um sistema financeiro mais transparente, eficiente e seguro usando blockchain e tecnologias de contabilidade distribuída.