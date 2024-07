Revolut obtém licença bancária no Reino Unido após espera de três anos

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A startup britânica de fintech Revolut finalmente recebeu sua licença bancária no Reino Unido da Autoridade de Regulamentação Prudencial (PRA) após uma espera de três anos.

da Autoridade de Regulamentação Prudencial (PRA) após uma espera de três anos. Atualmente, a empresa opera com uma licença bancária da União Europeia . No entanto, como o Reino Unido é seu país de origem, a obtenção de uma licença bancária local abrirá mais portas para a empresa.

. No entanto, como o Reino Unido é seu país de origem, a obtenção de uma licença bancária local abrirá mais portas para a empresa. Revolut ainda precisa obter autorização completa para operar no Reino Unido. No momento, a empresa está na fase de “mobilização”, que impõe algumas restrições.

A licença foi concedida a uma subsidiária da Revolut Group Holdings Ltd. Portanto, a empresa ainda não transferirá seus clientes do Reino Unido, mas continuará operando como uma instituição de dinheiro eletrônico regulada pela Financial Conduct Authority.

Antoine Le Nel, Diretor de Crescimento e Marketing e Sócio da Revolut, compartilhou a grande novidade no LinkedIn.

“Estamos incrivelmente orgulhosos de alcançar esse marco importante na jornada da empresa e garantiremos que faremos da Revolut o banco preferido dos clientes do Reino Unido”, disse Nik Storonsky, cofundador e CEO da Revolut.

Vale ressaltar que a Revolut já possui uma licença bancária na União Europeia, recebida em 2018 com a ajuda do Banco da Lituânia.

Obter uma licença bancária no Reino Unido, seu país de origem, provou ser um desafio. A empresa vem tentando desde 2021.

A falta de uma licença bancária no Reino Unido prejudicou significativamente o crescimento da empresa, especialmente na oferta de produtos de crédito, como empréstimos pessoais, descobertos e cartões de crédito. Agora, a Revolut pode oferecer todos esses produtos aos seus clientes no Reino Unido.

O que isso significa para os clientes da Revolut?

Obter a licença traz grandes expectativas para os clientes da Revolut. No entanto, as mudanças não ocorrerão imediatamente.

Embora a empresa tenha recebido a autorização, ainda está na fase de “mobilização”, que impõe certas restrições. Essa fase pode durar alguns meses, mas geralmente não ultrapassa 12 meses.

Durante essa fase, a principal restrição é que o banco não pode manter mais de £50.000 em depósitos totais de clientes.

Sobre a Revolut

Fundada em 2015, a Revolut atende mais de 45 milhões de clientes, dos quais 9 milhões são do Reino Unido.

Em 2023, a empresa alcançou uma receita de US$2,2 bilhões (£1,8 bilhões) e um lucro antes de impostos de US$545 milhões (£438 milhões).

Este também foi o primeiro ano, em três anos, que a empresa publicou seus relatórios de auditoria, demonstrando uma tentativa de ser mais transparente. Isso pode ter influenciado a decisão favorável da PRA.