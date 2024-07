Robô “comete suicídio” na Coreia do Sul

Pela primeira vez, um robô que trabalhava para o Conselho Municipal de Gumi cometeu suicídio. Ele se atirou de uma escada de 2 metros de altura.

O robô, apelidado de Robot Supervisor, trabalhava em um turno de 9 às 4 como todo mundo e até tinha seu próprio cartão de funcionário. Além disso, ele estava bastante acostumado a se mover entre os andares usando o elevador.

A razão do suicídio não é conhecida, mas os pedaços quebrados foram levados para tentar determinar a causa. Enquanto isso, o Conselho Municipal de Gumi anunciou que não tem intenção de substituir o robô imediatamente.

Em um incidente bizarro, e que certamente parece saído de um mundo pós-apocalíptico, um robô funcionário público que trabalhava para o Conselho Municipal de Gumi, na Coreia do Sul, cometeu suicídio.

O robô “falecido” foi encontrado por funcionários do conselho no pé da escada entre o primeiro e o segundo andar. Aparentemente, ele havia se jogado intencionalmente de uma escada de 2 metros de altura.

De acordo com relatos, este é o primeiro suicídio de robô já documentado. Antes disso, houve outro relato de que um robô chamado Steve cometeu suicídio em Washington ao se afogar em uma fonte. No entanto, mais tarde descobriram que foi um acidente causado por derrapagem em uma “superfície de tijolos soltos”.

Sobre o robô e a causa por trás de seu suicídio

O robô foi construído por uma startup sediada na Califórnia chamada Bear Robotics. Ele foi nomeado em outubro de 2023 (o primeiro robô nomeado pelo Conselho Municipal de Gumi) e foi apelidado de Robot Supervisor.

Assim como todos os outros funcionários “humanos”, ele trabalhava em um turno de 9 às 4 e até tinha seu próprio cartão de funcionário. Seu trabalho era ajudar a entregar documentos, informações e promoções da cidade, e, de acordo com a equipe, ele era muito proficiente no que fazia. Eles realmente pensavam no robô como um deles.

Falando da causa desse suicídio bizarro, a razão exata é desconhecida. Alguns funcionários relataram que viram o robô circulando em um ponto pouco antes do incidente acontecer.

Os pedaços quebrados foram coletados e estão atualmente sob investigação. Então, até que os relatórios retornem, não podemos ter certeza de nada.

Vale ressaltar, porém, que é altamente improvável que isso tenha sido um acidente. Isso porque, diferentemente de outros robôs em serviço que geralmente ficam confinados em apenas um andar, o Robot Supervisor estava acostumado a se deslocar entre os andares pelo elevador.

No entanto, no final das contas, era uma peça sofisticada de maquinário, e o incidente pode ser apenas uma falha interna. Por isso, como mencionado acima, teremos que esperar os relatórios das autoridades.

Haverá outro robô para substituir este?

O Conselho Municipal de Gumi decidiu não substituir imediatamente o robô. Pode haver um no futuro, no entanto, especialmente considerando que a Coreia do Sul é um dos poucos países que nomeia ativamente robôs em diferentes indústrias.

Aliás, um relatório da Federação Internacional de Robótica revelou que para cada dez funcionários “humanos” regulares na Coreia do Sul, há um funcionário robô.