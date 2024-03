Rússia entra em uma nova era de censura digital com Putin prestes a se tornar presidente novamente

À medida que a Rússia se aproxima de outra eleição, a censura digital está aumentando. O país agora está seguindo os passos da China e do Irã para estabelecer um sistema de internet controlado localmente no país.

A Rússia é conhecida por hacking e vigilância digital há várias décadas. No entanto, o nível de bloqueio nos últimos seis meses chocou até mesmo especialistas mais experientes. O país chocou ao bloquear totalmente o acesso a aplicativos, agindo como se estivesse em momentos de desespero.

O governo russo limitou o acesso ao WhatsApp e ao Telegram em Bashkortostan, Dagestan e Yakutia durante os protestos de janeiro de 2024.

Tanto a Meta quanto o Telegram não comentaram sobre o assunto. Especialistas acreditam que este seja um ‘feito significativo’ para o governo russo. Como esses aplicativos sociais são usados por milhões, controlá-los é mais difícil do que controlar a internet como um todo. Além disso, esses aplicativos desempenham um papel crucial nas comunicações do dia a dia.

Isso apenas mostra a eficácia de proibições direcionadas em momentos de incerteza política. É uma maneira testada e comprovada de manter as pessoas na escuridão quando mais importa.

A situação foi de mal a pior, tanto que as pessoas começaram a deixar mensagens nas páginas de mídia social de políticos locais, pedindo-lhes que restabelecessem os serviços.

Da mesma forma, seguindo uma ordem efetiva a partir de 1º de março de 2024, todos os aplicativos VPN foram removidos do mercado de aplicativos russo. Embora alguns VPNs ainda funcionem, eles são muito difíceis de encontrar.

Anteriormente, em 2022, você poderia encontrar facilmente um serviço de VPN e, com algum esforço, contornar qualquer censura imposta pelo governo de Putin. No entanto, à medida que as tensões globais e domésticas aumentaram, a censura se tornou mais rigorosa, e encontrar um VPN na Rússia hoje é equivalente a procurar uma agulha no palheiro.

A censura na Rússia vem após a morte prematura de Alexei A. Navalny, líder do partido de oposição na Rússia. Ele morreu em 16 de fevereiro na prisão sob ‘circunstâncias não reveladas’.

Após a morte de Navalny, houve protestos em todo o país e um apelo para votar Putin fora do poder. Também há um descontentamento em massa entre os russos em relação à guerra em curso com a Ucrânia. No entanto, Putin parece ter dominado a arte da China de isolar os manifestantes.

Como Ksenia Ermoshina, especialista em censura russa, disse: “As pessoas protestam quando veem outras pessoas protestando”.

Ao limitar aplicativos essenciais de mídia social como WhatsApp e Telegram, a Rússia freia a disseminação desses protestos. Uma fração significativa de pessoas na Rússia decidiu ficar em longas filas no dia da eleição e votar contra Putin para mostrar ao mundo o estado lamentável do país.

No entanto, com a internet controlada e a conexão restrita, é bastante possível que essas imagens de protestos nunca cheguem ao resto do mundo.

Influência da China na censura da Rússia

A Rússia parece ter aprendido os truques do mestre em si — a China. Tudo começou em 2016, quando autoridades russas se encontraram com Fang Binxing, o homem por trás do infame Grande Firewall da China.

Eles se encontraram novamente em 2017 e 2019 para discutir tópicos como:

Luta contra o fluxo de dados de criptografia

Contenção de protestos

Bloqueio de sites estrangeiros

Restrição de acesso à internet

Construção de internet controlada pelo governo

Controle de VPNs

Além disso, os operadores de telecomunicações também estão sendo forçados a empregar vigilância extra nos pontos de cabos de internet transnacionais na Rússia.

Segundo Yegor Sak, fundador da Windscribe (um dos melhores serviços de VPN), o nível de censura russo agora ultrapassou o da China.

Com as eleições prestes a acontecer, será interessante ver se essas censuras continuarão a ser empregadas após a reeleição de Putin como presidente. Se sim, a Rússia pode estar se encaminhando para uma década de internet controlada pelo governo.