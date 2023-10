Samsung registrará queda de 80% nos lucros no terceiro trimestre devido a contínuas perdas de chips

A gigante e líder global da tecnologia, Samsung Electronics, está se preparando para divulgar seus resultados preliminares de lucros do terceiro trimestre, com isso, os analistas do setor acompanham de perto os números.

No entanto, há uma expectativa de que a empresa possa registrar um declínio impressionante de 80% em comparação com o ano anterior. Tudo devido ao desafio contínuo de um “excesso global de chips”.

Samsung Q3 profit set to slump 80% as chip losses persist https://t.co/vSSQWs7ss7 pic.twitter.com/ikkqDTlbbc — Reuters (@Reuters) October 9, 2023

Esta situação tem perturbado a atividade normal do conglomerado sul-coreano, que depende das soluções de semicondutores da Samsung para ganhar dinheiro.

Perda de lucros no terceiro trimestre da Samsung

A Samsung é um dos fabricantes mais renomados do mundo de smartphones, televisores e chips de memória. Enquanto a empresa se prepara para divulgar os resultados preliminares dos lucros do terceiro trimestre, as estimativas dos analistas não foram encorajadoras.

Os analistas projetaram um lucro operacional de aproximadamente 2,1 trilhões de won (US$ 1,56 bilhão) para o trimestre de julho a setembro. Estas projeções baseiam-se em dados de 19 analistas, conhecidos pela sua precisão consistente.

Notavelmente, durante o mesmo período do ano anterior, a Samsung registrou um lucro operacional de 10,85 biliões de won. A principal razão por trás desta queda é a divisão de chips da empresa, que tem sido o pilar do seu sucesso financeiro. Mas agora, espera-se que registre perdas trimestrais de 3 bilhões a 4 bilhões de won.

Estas perdas são resultados da lenta recuperação dos preços dos chips de memória, que não conseguiram recuperar tão rapidamente como previsto. A Samsung teve de reduzir a quantidade de chips que produzia, o que resultou num aumento inesperado dos custos de produção, diminuindo assim os seus lucros.

Além disso, de acordo com relatórios de abril, a Samsung fez mais cortes no terceiro trimestre para reduzir o excesso de oferta no mercado, à medida que a demanda por chips despencava.

No entanto, num desenvolvimento mais positivo, os relatórios da Reuters mostraram que cinco analistas estimaram que o negócio móvel da Samsung provavelmente reportou um lucro operacional de aproximadamente 3 bilhões de won.

Isto é atribuído ao lançamento bem-sucedido de smartphones dobráveis ​​premium durante o trimestre, o que ajudou a impulsionar as vendas, apesar dos desafios colocados pelo lento mercado global de smartphones.

O efeito cascata na indústria

Os efeitos em cascata deste ambiente desafiador não se limitam apenas à Samsung. A Micron Technology também projetou uma perda trimestral, levantando preocupações sobre uma recuperação lenta na indústria de chips de memória.

Isto é particularmente preocupante para setores como os data centers, que dependem fortemente de chips de memória. Além disso, a indústria tem testemunhado uma tendência em que os fabricantes de smartphones e computadores pessoais se abstêm de adquirir novos chips de memória.

Ao invés disso, reduzem os seus inventários devido a preocupações sobre uma crise econômica iminente. No entanto, com os níveis de estoques a diminuir, os analistas antecipam uma recuperação da procura já no início do próximo ano.

Apesar destes desafios, uma mudança positiva é possível, como evidenciado na recente primeira encomenda da Samsung de chips de memória para servidores a uma empresa norte-americana de centros de dados.

Este desenvolvimento despertou otimismo de que os clientes dos data centers retomarão gradualmente as compras de chips. Apesar das dificuldades no mercado de semicondutores, ainda existe uma forte demanda por chips de memória utilizados em aplicações de inteligência artificial, como memórias de alta largura de banda (HBM).

No entanto, a Samsung enfrenta forte concorrência de rivais como SK Hynix no desenvolvimento desses chips e na garantia de clientes como a Nvidia, líder em chips de IA.