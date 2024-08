Elon Musk entra com novo processo contra Sam Altman, CEO da OpenAI

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Na segunda-feira, Elon Musk entrou com um novo processo acusando Sam Altman de “enganar e manipular” Musk para cofundar a OpenAI.

O processo alega que Musk entrou no acordo com a impressão de que a OpenAI seria uma organização sem fins lucrativos que priorizaria o bem público em detrimento de ganhos financeiros.

Elon Musk entrou com um processo semelhante contra Altman no início deste ano, mas depois o retirou sem qualquer explicação.

Elon Musk pegou todos de surpresa e reabriu seu processo contra o CEO da OpenAI, Sam Altman.

O processo original foi aberto no início deste ano, acusando Altman principalmente de se desviar do princípio fundamental da empresa ao assinar o acordo multimilionário com a Microsoft. Este seria colocar o interesse público à frente do ganho monetário.

No entanto, esse processo foi retirado há cerca de 7 semanas, sem nenhuma explicação, apenas um dia antes de um juiz decidir se o processo deveria ser rejeitado ou não.

O novo processo, aberto na segunda-feira em um tribunal federal no norte da Califórnia, mantém a mesma acusação e acusa ainda Altman e o atual presidente da OpenAI, Greg Brockman, de “enganar e manipular” Musk para cofundar a OpenAI.

Musk entrou na empresa em 2015 pensando que estava investindo em uma empresa sem fins lucrativos, voltada para pesquisa. Mas logo após seu investimento, a OpenAI passou a ter fins lucrativos (o último prego no caixão foi a colaboração da OpenAI com a Microsoft), o que, de acordo com Musk, é claramente uma forma de engano.

“Embora Musk tenha expressado simpatia pelo CEO da Microsoft, Satya Nadella… os valores da empresa e da OpenAI, Inc. não se alinhavam.” – O processo

O que a OpenAI tem a dizer sobre isso?

A OpenAI não respondeu imediatamente a esse novo processo, mas quando o primeiro processo foi aberto, ela publicou um post oficial em seu blog abordando as alegações. Altman e outros na empresa revelaram que estão planejando fazer um pedido para que o caso seja arquivado, pois todas as acusações são infundadas.

Altman disse que a OpenAI sempre priorizou a construção de inteligência artificial de qualidade, ou AGI. Tudo para que assim ela possa criar um futuro em que uma máquina possa fazer quase tudo que o cérebro humano faz.

Ele acrescentou ainda que o objetivo da empresa é criar uma AGI que beneficiará toda a humanidade. Isso significa criar uma tecnologia que não seja apenas benéfica, mas também sustentável.

Por que Musk está atrás da OpenAI?

Musk sempre deixou claras suas preocupações sobre os perigos da IA ​​e o risco associado a não desenvolver a tecnologia de forma responsável. E o crescimento drástico da OpenAI em apenas alguns anos é certamente surpreendente. Essa é uma razão, com certeza.

Recentemente, os cofundadores Ilya Sutskevar e Jan Leike também deixaram a OpenAI citando uma mudança no foco da empresa. Leike falou sobre sua saída e disse que a OpenAI não prioriza mais a segurança ao desenvolver ferramentas de IA. À luz desses eventos, não podemos descartar que pode haver verdade nas alegações de Elon Musk.

A outra razão pode ser o fato de Musk estar construindo suas próprias ferramentas de IA – com o GrokAI sendo seu projeto mais recente. Então, talvez, ele esteja tentando se livrar de seus rivais afogando-os em uma batalha legal.

No entanto, isso é apenas uma suposição. Isso porque Musk quase nunca se preocupou em oferecer uma explicação para suas ações, então é difícil dizer qual é sua real intenção.