Spotify inova com a ‘Playlist de IA’ – Também conhecida como ChatGPT do Spotify

A nova funcionalidade de playlist baseada em inteligência artificial (IA) do Spotify para usuários Premium transforma até mesmo os prompts mais incomuns em playlists personalizadas completas.

Seja preparando uma empolgante playlist para uma viagem de carro ou uma motivadora para sua árdua sessão de academia, é preciso pensar muito na escolha das músicas certas.

No entanto, graças às Playlists de IA do Spotify, você não precisa mais passar horas criando a playlist perfeita – a IA está realmente assumindo o controle.

O que é uma playlist de IA no Spotify?

A Playlist de IA é a mais recente inovação de IA do Spotify. Ela gera playlists usando grandes modelos de linguagem e a tecnologia de personalização do Spotify.

O Spotify lançou sua função Smart Shuffle em 2023, preparando o terreno para sua Playlist de IA ao oferecer aos usuários um gostinho tentador. E com base em suas preferências, o Spotify também recomenda tudo para combinar com sua vibe, seja uma playlist, audiolivro, podcast ou música.

Para criar sua própria playlist de IA, tudo o que você precisa fazer é inserir um prompt, que pode ser tão simples quanto referências a romance, personagens de filmes, animais e cores. Você pode até mesmo usar emojis.

Mesmo prompts como ‘uma playlist de folk indie para dar um abraço caloroso em meu cérebro’, ‘batidas para combater um apocalipse zumbi’ e ‘playlist que me faz sentir como o personagem principal’ não assustam o Spotify.

A Playlist de IA do Spotify está em beta e disponível apenas para usuários de Android e iOS no Reino Unido e Austrália. O objetivo é que ela evolua naturalmente.

Como ainda está em beta, não pode gerar recomendações para prompts não relacionados à música.

É uma ferramenta totalmente nova e ainda em beta, então continuaremos a iterar e inovar na experiência. Fiquem atentos ao que está por vir!

– Spotify

Como criar uma playlist de IA no Spotify?

Você pode obter uma playlist gerada por IA em alguns passos simples. Abra o aplicativo móvel do Spotify e selecione ‘Sua Biblioteca’ no canto inferior direito da tela. Clique no botão ‘+’ no canto superior direito do aplicativo e selecione ‘Playlist de IA’.

Inicialmente, você pode escolher entre os prompts sugeridos ou, alternativamente, criar um mais específico para o seu gosto. À medida que o Spotify sugere músicas de acordo com o prompt, você tem a opção de selecionar ou excluir músicas. Além disso, você pode adicionar notas (como ‘menos animadas’ ou ‘mais pop’), fornecendo assim ao Spotify mais informações para aprimorar sua playlist.

Selecione ‘Criar’ para salvar a nova playlist gerada por IA em Sua Biblioteca, e pronto, você criou uma nova Playlist de IA.

Impulso de IA do Spotify

A Playlist de IA segue o lançamento do recurso AI DJ do Spotify em fevereiro do ano passado. É um guia de IA personalizado que seleciona automaticamente a música que você deseja ouvir. Além disso, oferece breves comentários e curiosidades sobre os artistas para lhe proporcionar uma experiência completa.

Um mês depois, em março de 2023, o Spotify lançou um feed de rolagem vertical estilo TikTok. Porém, o objetivo é descobrir músicas em um modo ‘Smart Shuffle’, para recomendações de playlists. Então, em dezembro de 2023, a empresa reduziu 17% de sua força de trabalho para concentrar seus recursos em IA.

Em resumo, o impulso de IA do Spotify e seus últimos esforços para criar um ‘ChatGPT para Spotify’ são para aumentar o número de seus usuários Premium.