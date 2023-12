Spotify reduz 17% de sua força de trabalho ao priorizar inteligência artificial – Preços das ações disparam

Ao realizar a terceira rodada de demissões neste ano, o Spotify cortou mais 1.500 empregos, o que representou cerca de 17% da força de trabalho global da empresa. As duas rodadas anteriores de demissões em janeiro e junho resultaram na redução de 590 e 200 posições, respectivamente.

O CEO do Spotify, Daniel Ek, enviou uma carta aos funcionários dizendo que as demissões têm o objetivo de ajudar a manter a rentabilidade da empresa diante da desaceleração do crescimento econômico.

Enquanto o serviço de streaming continua a se concentrar em oferecer um serviço altamente personalizado, o Spotify está investindo cada vez mais em inteligência artificial (IA).

Especialistas aprovam a estratégia do Spotify

Nos últimos seis meses, as ações de sua empresa-mãe, a Spotify Technology SA, tiveram um crescimento de mais de 30%. O preço das ações do Spotify também cresceu impressionantes 135% no acumulado do ano, indicando fortes sinais positivos em relação à sua estratégia.

Os especialistas também parecem confiantes de que a mudança do Spotify em relação à IA, enquanto reduz sua força de trabalho, pode ser benéfica para a empresa.

Justin Patterson, analista de pesquisa de equidade da KeyBanc Capital Markets, mencionou em uma nota de pesquisa como o Spotify está utilizando a IA em toda a sua plataforma para aprimorar a experiência.

A empresa está atualmente lançando um recurso de tradução de voz por IA para podcasts e um DJ por IA que simula uma experiência de rádio tradicional. Estes, juntamente com os audiolivros sendo disponibilizados para assinantes Premium, têm o potencial de impulsionar maior envolvimento e maior potencial, acredita Patterson.

Conforme a carta de Daniel Ek, o Spotify contratou mais do que o normal em 2020 e 2021. Época que a empresa desfrutou de um custo de capital mais baixo e uma demanda significativamente maior durante a pandemia. Agora que a demanda extra diminuiu, o Spotify precisa se juntar às outras empresas de tecnologia em retração.

Comparado ao lucro previamente estimado de 37 milhões de euros, a empresa agora espera sofrer uma perda de EUR 93 a EUR 108 milhões no quarto trimestre do ano fiscal.

As demissões custarão ao Spotify cerca de 130 milhões de euros a 145 milhões de euros. Os funcionários demitidos receberão cinco meses de pagamento de rescisão, cobertura de saúde e pagamento de férias.

O Spotify também gastou US$ 1 bilhão em podcasts – um investimento que a empresa agora precisa compensar. Grande parte do valor foi destinada à aquisição de estúdios de podcast que foram eventualmente fechados. Além disso, foram realizados acordos com celebridades para podcasts que nunca foram efetivamente produzidos.

Foco do Spotify em IA e personalização

Ao longo da última década, o Spotify tem buscado proporcionar aos seus usuários uma experiência consistente e altamente personalizada. Em 2024, o Spotify vai combinar processamento de linguagem natural com machine learning. Isso porque vai incorporar a The Echo Nest Corp, uma empresa de análise musical, O que irá desempenhar um papel importante em seus esforços de personalização.

No mês passado, o Spotify também colaborou com o Google Cloud. Fez isso ao realizar uma grande reformulação em seu sistema de recomendação de podcasts e audiolivros, com o Vertex AI Search. Trata-se de um modelo de linguagem de IA da Google Cloud.

As tecnologias de IA do Spotify podem reconhecer tempos e tons musicais e conectar músicas de artistas dentro do mesmo contexto cultural. Construindo um banco de dados de músicas similares. Esses detalhes, juntamente com vários metadados, permitem que a IA decida quais músicas melhor se adequam ao gosto do usuário.

Com base nessas informações, são criadas playlists automáticas, como “Discover Weekly” e “Daily Mix”.

O Vertex AI Search impulsiona ainda mais essas capacidades de recomendação, levando em consideração uma variedade de fatores para auxiliar na descoberta de conteúdo.

No entanto, “Executar LLMs para entender todos os podcasts/audiolivros é intensivo em recursos e pode adicionar valor limitado em comparação com modelos preditivos básicos”. Disse Reece Hayden, analista sênior da ABI Research, que concorda, de outra forma, que a integração de LLMs pode ser favorável ao Spotify.