Startup chinesa de inteligência artificial busca financiamento

A startup de inteligência artificial (IA) 01.AI, sediada em Pequim, busca levantar US$ 200 milhões em uma nova rodada de financiamento. Isso ocorre logo após a empresa atingir uma avaliação de US$ 1 bilhão no mês passado, graças ao crescente interesse global em modelos de inteligência artificial de código aberto.

A princípio, a 01.AI é uma das várias startups chinesas que planejam abrir seus grandes modelos de linguagem ao uso público. Ela está seguindo movimentos semelhantes de empresas maiores, como Meta e Alibaba, que estão em uma corrida para conquistar usuários e alcançar o líder de mercado, a OpenAI.

Crescimento rápido para a 01.AI

Uma fonte revelou que a 01.AI, lançada oficialmente em julho por Lee Kai-fu após um período de incubação de três meses, atingiu uma avaliação de US$ 1 bilhão no início do mês de novembro. Assim como, o último relatório da Reuters revelou que a empresa agora está buscando investimentos adicionais em dólares americanos.

A 01.AI ganhou reconhecimento na comunidade de modelos de linguagem de código aberto (LLM, na sigla em inglês) no mês passado. Seu modelo Yi-34B tornou-se o primeiro LLM chinês a liderar a classificação na plataforma Hugging Face. Essa plataforma permite que empresas de tecnologia compartilhem LLMs, que então são classificadas quanto ao desempenho e à popularidade.

A empolgação em torno da inteligência artificial generativa ajudou startups como essa a levantarem fundos significativos após prometerem tornar seus modelos de inteligência artificial de código aberto. Por exemplo, relatos da mídia chinesa afirmam que a Zhipu AI, fundada em 2019, agora tem uma avaliação acima de US$ 1 bilhão.

A Baichuan Technology, com apenas oito meses de existência, também alcançou uma avaliação de US$ 1,2 bilhão após sua captação de recursos em outubro, de acordo com uma terceira fonte. Sendo um LLM de código aberto, a 01.AI visa aproveitar a empolgação para levantar fundos adicionais e impulsionar seu desenvolvimento.

Debates sobre a abertura de modelos de IA

O movimento para abrir LLMs tem recebido críticas. O criador do popular Chatbot ChatGPT, a OpenAI, manteve seus códigos de modelo privados, citando riscos de uso indevido por agentes mal-intencionados que poderiam ameaçar a sociedade.

No entanto, na China, a divisão de nuvem da gigante de tecnologia Alibaba tem sido ativa na abertura de seus LLMs. Seu mais recente LLM, Qwen-72B, recentemente liderou a classificação da Huggingface. É o segundo modelo chinês a fazê-lo, depois do Yi-34B da 01.AI. Com oito modelos de IA de código aberto em quatro meses, a Alibaba afirma que o Qwen-72B pode superar o principal GPT4 da OpenAI no manuseio do chinês com base em certos benchmarks.

O CTO da Alibaba Cloud, Jingren Zhou, afirmou que construir um ecossistema de código aberto é crucial para o desenvolvimento de LLM e aplicações de inteligência artificial. Ele acrescentou que a demanda por aplicações de inteligência artificial está crescendo exponencialmente em diversas indústrias.

Ao disponibilizar seus modelos para todos, a Alibaba Cloud aspira a se tornar o provedor de nuvem mais aberto.

A gigante da tecnologia também está apoiando startups menores de IA de código aberto, como a 01.AI. As duas empresas estão colaborando no treinamento de modelos, implantação e outros processos. A Alibaba Cloud também comprometeu financiamento na atual rodada de captação de recursos da 01.AI, de acordo com as fontes.

O debate em curso sobre a abertura de modelos de IA adiciona mais uma camada de complexidade à jornada. No entanto, o potencial sucesso da 01.AI em garantir investimentos adicionais pode construir um marco significativo. Além disso, a estratégia da 01.AI sinaliza importantes avanços que podem elevar ainda mais a expertise da China como líder nessa tecnologia emergente de IA.