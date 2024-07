Startup de IA Anthropic e Menlo Ventures se unem para lançar um fundo de US$ 100 milhões

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Anthropic se uniu ao seu maior investidor, a Menlo Ventures, para criar um fundo de startups de US$ 100 milhões.

A Menlo será a responsável pelos investimentos financeiros, enquanto a Anthropic ajudará novas empresas, dando a elas um crédito de US$ 25.000 para usar seus grandes modelos de linguagem.

Este movimento é uma inspiração direta do iFund – uma colaboração entre a Apple e a empresa de capital de risco Kleiner Perkins em 2008.

A startup de IA Anthropic e seu maior investidor, a Menlo Ventures, estão lançando um fundo de startup de US$ 100 milhões que será usado para apoiar novas startups. A Menlo fornecerá o dinheiro para investir nas startups.

O valor exato do investimento em dinheiro que cada nova startup receberá da Menlo dependerá de muitos fatores, mas o financiamento mínimo esperado é de US$ 100.000.

Por outro lado, a Anthropic dará às startups US$ 25.000 em créditos para usar seus grandes modelos de linguagem.

Nota: Os créditos agem como tokens virtuais que você pode usar para solicitar uma determinada ação da ferramenta de IA. Assim, uma solicitação custa um crédito.

Além disso, como a Anthropic não está investindo em dinheiro, ela não terá nenhuma participação financeira nas startups. Mas ela se beneficiará ao estabelecer um ciclo de feedback – quanto mais os desenvolvedores interagirem com seus produtos, mais ela poderá melhorar seu produto.

A Anthropic já é apoiada pela Amazon com um investimento de US$ 4 bilhões.

Como aplicar?

Para os interessados ​​em se candidatar a financiamento, um formulário online foi criado onde você precisa compartilhar os detalhes da sua empresa, produto, fundadores e equipe principal. A Menlo usará então sua ferramenta proprietária de machine-learning para pontuar e classificar as aplicações.

De acordo com dados da Crunchbase, os investimentos em startups de IA mais que dobraram no segundo trimestre em relação ao primeiro, ultrapassando US$ 24 bilhões.

Este fundo de startup é uma inspiração direta da colaboração da Apple com a empresa de capital de risco Kleiner Perkins em 2008. O fundo começou com US$ 100 milhões e depois dobrou para US$ 200 milhões após dois anos.

Matt Murphy, sócio da Menlo Ventures e ex-sócio da Kleiner Perkins, admitiu isso.

Ele disse que a colaboração foi “extremamente bem-sucedida e realmente deu à Apple uma lente para um conjunto inteiro de desenvolvedores iniciais, e ao que eles precisam estar mais atentos”. Também deu aos desenvolvedores uma visão de muitas coisas que a Apple estava planejando vender.

No entanto, há uma grande diferença entre os dois arranjos. Comparado aos iPhones, a IA está se desenvolvendo em um ritmo muito mais rápido. Então, naturalmente, os investidores estão se aglomerando em direção à indústria de IA para aproveitar ao máximo esse boom.

Como isso afeta sua concorrência com a OpenAI?

A OpenAI é uma das empresas líderes na indústria de IA e a Anthropic é uma de suas maiores rivais. A Anthropic já lançou sua própria versão do chatbot de IA Claude na Europa, que está em competição direta com o ChatGPT.

A OpenAI já tem seu próprio fundo de risco – o OpenAI Startup Fund. De acordo com seu site, ele está investindo US$ 175 milhões para ajudar empresas de IA a terem um impacto positivo no mundo.

Então é bom que a Anthropic esteja finalmente se recuperando. Uma oportunidade como essa não só ajudará a melhorar seus próprios produtos, mas pode acontecer que as empresas que ela está apoiando hoje com sua infraestrutura de IA se tornem realmente bem-sucedidas. Em suma, quanto maior a empresa se torna, mais provável é que ela invista mais nos produtos da Anthropic.

Mas Murphy colocou isso em palavras muito melhores. Ele diz que esta é uma oportunidade única para a Anthropic construir uma grande comunidade para todos aprenderem e crescerem juntos e fazerem algo tão inovador que entrará para a história.