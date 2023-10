Startup de Tóquio revela robô gigante inspirado em Gundam: ARCHAX

A startup baseada em Tóquio, a Tsubame Industries, conquistou a imaginação de entusiastas de robôs de todo o mundo ao revelar o ARCHAX. Este gigantesco robô de quatro rodas lembra o icônico “Mobile Suit Gundam” da amada série de animação japonesa.

O ARCHAX promete mesclar os mundos da animação, jogos, robótica e automóveis em uma única e incrível criação.

ARCHAX: uma maravilha de alta tecnologia

O ARCHAX recebe seu nome do antigo dinossauro voador Archaeopteryx e representa uma fusão inovadora de tecnologia de ponta e inspiração artística. O robô de 3,5 toneladas possui uma cabine equipada com monitores que transmitem imagens das câmeras externas.

Essa característica permite que um piloto manipule seus braços e mãos articulados usando joysticks de dentro de seu torso. Essa experiência imersiva dá vida ao robô, lembrando os icônicos mechas pilotados da série Gundam.

Uma das características mais intrigantes do ARCHAX é sua capacidade de alternar entre dois modos distintos. No “modo robô”, ele fica de pé, exibindo uma presença imponente e formidável que remete à sua inspiração no Gundam.

Neste modo, o ARCHAX exibe seu tamanho imenso e design intrincado. No entanto, ele não é apenas um robô estacionário. Ele também pode se transformar no “modo veículo”, concedendo-lhe a capacidade de viajar a velocidades de até 10 km/h. Essa funcionalidade dupla adiciona uma dimensão emocionante à sua utilidade.

Apresentando o cérebro por trás da invenção

Por trás do ARCHAX está Ryo Yoshida, um visionário empreendedor de 25 anos e CEO da Tsubame Industries. A formação de Yoshida em manufatura remonta aos seus primeiros anos, quando ele aprimorou suas habilidades na siderurgia de seu avô, eventualmente fundando uma empresa especializada em próteses mioelétricas para mãos. Sua paixão por preservar a vantagem competitiva do Japão na manufatura e seu fascínio por animação e robótica convergiram na criação do ARCHAX.

“O Japão é muito bom em animação, jogos, robôs e automóveis. Então, pensei que seria ótimo se eu pudesse criar um produto que reunisse todos esses elementos em um só”, explicou Yoshida.

Sua ambição é mostrar a essência do Japão por meio dessa inovação revolucionária. Embora o preço de US$3 milhões possa parecer elevado, Yoshida planeja fabricar e vender cinco robôs impressionantes. Eles são destinados a fãs ricos e devotos de robôs que sonham em possuir seu próprio mecha inspirado no Gundam.

O potencial do ARCHAX se estende além de ser um item de coleção, pois Yoshida enxerga outras aplicações como por exemplo em assistência em desastres e na indústria espacial. O tamanho imenso e a versatilidade do robô podem se mostrar inestimáveis em cenários onde a intervenção humana é limitada.

Um futuro promissor para o ARCHAX

O ARCHAX é um exemplo brilhante em um mundo onde a tecnologia e a imaginação se encontram. Ele demonstra os resultados notáveis que podem surgir quando a paixão, as habilidades e os sonhos de um jovem empreendedor se unem para dar vida a uma ficção.

Enquanto o ARCHAX se prepara para sua grande estreia na Japan Mobility Show, o mundo assiste com admiração a esta incrível criação que combina a rica tradição do Japão em animação e inovação.

Com o interesse global que já despertou, o ARCHAX pode não apenas se tornar um símbolo do Japão, mas também um testemunho das possibilidades ilimitadas da engenhosidade humana na robótica.

Sua jornada está apenas começando, e o futuro promete desenvolvimentos ainda mais emocionantes. Isso poderia ultrapassar os limites do que robôs humanoides gigantes podem alcançar no espaço tecnológico.