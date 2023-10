Streamers do TikTok lucram com presentes virtuais ao encenar “partidas ao vivo de Israel vs. Palestina”

À medida que a devastadora guerra entre Israel e Hamas continua, os usuários do TikTok têm lucrado com ela, representando Israel ou a Palestina e participando de batalhas virtuais.

Uma funcionalidade de transmissão ao vivo menos conhecida na plataforma ganhou destaque depois que os streamers começaram a usá-la para lucrar com o interesse generalizado no conflito.

Alguns dos presentes recebidos pelos streamers no decorrer dessas batalhas virtuais custam até centenas de dólares. Enquanto isso, o TikTok tem levado uma grande parte de 50% dos ganhos feitos pelos criadores por meio dessas partidas ao vivo.

Como funcionam essas partidas ao vivo?

A função de transmissão ao vivo no TikTok permite que os criadores se enfrentem e participem de “partidas ao vivo” de 5 minutos, onde pontuam ao receber presentes de seus fãs.

Ele determina o vencedor com base no valor total dos presentes que recebeu ao final dos cinco minutos. Os criadores podem então trocar seus ganhos por moeda real, mas metade dos ganhos vai para o TikTok.

A funcionalidade Live Match no TikTok não era tão popular até recentemente, quando o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro deixou centenas de pessoas mortas. À medida que Israel prosseguia com a retaliação e declarava guerra, criadores do TikTok sem vínculos com nenhum dos lados do conflito começaram a participar de partidas ao vivo representando as duas partes.

Um criador interpretando os israelenses enfrentaria um que desempenhasse o papel dos palestinos enquanto seus apoiadores os cobriam de presentes para ajudá-los a vencer.

Um criador representando os palestinos até teve uma sequência de vitórias de 72 partidas ao vivo em uma batalha prolongada.

Os streamers eram observados estimulando ativamente e até mesmo gritando com seus seguidores, instigando-os a demonstrar seu apoio ao continuarem a doar presentes caros. Várias dessas batalhas ao vivo duraram horas a fio sem interrupção.

Batalhas online entre influenciadores em serviços de mídia social não são novidade – esses recursos existem desde pelo menos 2016.

O TikTok introduziu o Live Matches na plataforma em 2021. Mas não menciona o recurso ou explica como ele funciona em sua própria página da web.

Existe uma diferença entre as batalhas de influenciadores no TikTok e em outras plataformas. Nesse caso, geralmente, os criadores obrigam os participantes a demonstrar uma habilidade ou concluir uma tarefa para receber presentes.

Sem vínculos com a causa real

Conforme a crise humanitária em Gaza continua a se agravar, não parece que qualquer parte do dinheiro ganho pelos criadores do TikTok com o conflito será direcionada para ajudar aqueles que realmente estão sofrendo.

Um streamer greco-georgiano e um streamer turco que se uniram representando Israel e Palestina, respectivamente, parecem ter lucrado mais. No entanto, nenhum dos streamers respondeu às perguntas sobre suas batalhas virtuais ou revelou algo sobre o que planejavam fazer com o dinheiro.

Para piorar as coisas, os criadores que participam de Live Matches sobre o conflito Israel-Hamas nem mesmo estão fazendo argumentos sensatos para seus respectivos lados. Em vez disso, eles simplesmente estão gritando com seus seguidores para curtir, seguir e doar mais presentes.

Abbie Richards, pesquisadora do Accelerationism Research Consortium que destacou pela primeira vez o aumento dos Live Matches do TikTok sobre o conflito, disse que era “repugnante lucrar com atrocidades”.

O TikTok, que já foi acusado de silenciar certos pontos de vista. Agora parece estar ganhando dinheiro com a fascinação das pessoas pelo conflito enquanto alimenta hostilidades ao permitir que os usuários participem de tais batalhas virtuais.