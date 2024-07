Suprema Corte decide que moderação de conteúdo não viola a Primeira Emenda

A Suprema Corte dos EUA decidiu, na segunda-feira, que está dentro dos direitos da Primeira Emenda das empresas de mídia social moderar conteúdo em suas plataformas.

Esta decisão se desencadeou por dois casos – Moody v. NetChoice e NetChoice v. Paxton. Os casos foram agora enviados de volta para tribunais inferiores para revisão posterior.

Os casos são baseados nas leis aprovadas pelo Texas e pela Flórida, as quais visam impedir que empresas de mídia social restrinjam ou removam conteúdo indesejado.

Na segunda-feira, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a moderação de conteúdo se enquadra nos direitos da Primeira Emenda das empresas de mídia social. Portanto, isso representa uma vitória parcial para as empresas.

A decisão veio de uma batalha legal entre empresas populares de mídia social, representadas pela NetChoice, e os estados do Texas e da Flórida.

O que os Estados querem?

Os estados do Texas e da Flórida querem impor leis que impeçam as empresas de mídia social de restringir postagens com base em seu conteúdo. Por exemplo, eles querem que as pessoas possam postar livremente sobre tópicos controversos como eleições e COVID-19.

O argumento deles é que as plataformas de mídia social são apenas um meio de comunicação. E assim como as empresas de telefonia tradicionais eram obrigadas a realizar todas as chamadas sem discriminação, as empresas de mídia social também deveriam ter que permitir todas as postagens sem discriminação.

Ademais, eles acrescentaram ainda que quando as plataformas de mídia social impõem regras, elas estão basicamente decidindo quem tem voz. E isso viola os direitos da Primeira Emenda dos cidadãos dos EUA.

Resposta das empresas de mídia social

Em resposta a isso, as empresas disseram que esses aplicativos de mídia social não são fóruns públicos. Eles são privados e, portanto, elas têm todo o direito de decidir as regras de conduta dentro de sua plataforma.

Elas também argumentaram que seu direito de criar tais diretrizes para seus sites é protegido pela garantia da Primeira Emenda de liberdade de expressão e de interferência governamental.

Visão do Tribunal

Uma vez que essa questão foi para o tribunal, o 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA apoiou a decisão de um tribunal inferior e concluiu que a lei da Flórida era inconstitucional. Portanto, as empresas de mídia social estavam dentro de seus direitos de filtrar conteúdo de acordo com suas diretrizes internas.

Por outro lado, o 5º Tribunal de Apelações dos EUA concluiu que não era o discurso da plataforma que estava em questão, mas seu algoritmo que controlava o comportamento da plataforma.

Este algoritmo não é protegido pela Primeira Emenda. Por isso, ele reverteu uma decisão do tribunal inferior que era contra a lei do Texas.

Então o que acontece agora?

Em uma decisão proferida em 1º de julho de 2024, a Suprema Corte devolveu os dois casos – Moody v. NetChoice e NetChoice v. Paxton, aos 11º e 5º Tribunais de Apelações dos EUA, respectivamente.

A Suprema Corte também criticou os tribunais inferiores por não considerarem a força total das aplicações das leis. Isso porque elas não se aplicarão apenas aos serviços de mídia social, mas também a várias outras plataformas virtuais. Em suma:

As leis da Flórida definem uma plataforma de mídia social como tendo 100 milhões de usuários mensais ou US$ 100 milhões em receita bruta anual.

O Texas tem uma definição semelhante, mas o número fica limitado a 50 milhões de usuários.

A Suprema Corte considera que essas regras são muito amplas e interferirão em outros serviços como Gmail, Venmo e Etsy.

Por último, mas não menos importante, a Suprema Corte também lembrou aos tribunais inferiores que estes devem entender completamente o que a Constituição diz sobre a interferência do governo na liberdade de expressão antes de prosseguir com a análise.

Naturalmente, os autores não ficaram felizes com essa decisão. Por exemplo, no Texas, o procurador-geral Ken Paxton compartilhou seu descontentamento por meio de uma postagem no X.

This year, I went before SCOTUS to defend our landmark Texas law that forbids social media companies from discriminating on the basis of viewpoint. Big Tech censorship is one of the biggest threats to free public discourse and election integrity. Today, SCOTUS has sent this case… — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) July 1, 2024

“Continuarei lutando por nossa lei que protege a voz dos texanos. Nenhum americano deve ser silenciado pelos oligarcas das Big Techs.” – Ken Paxton

Vale a pena notar que um processo semelhante foi movido contra o governo dos EUA por Louisiana, Missouri e outros usuários de mídia social, acusando o Estado de violar os direitos dos cidadãos garantidos na Primeira Emenda ao remover postagens de mídia social.

Não importa o que aconteça a seguir, uma coisa é certa: esta não é a última vez que ouvimos falar de casos como estes contra empresas de mídias sociais. Fique ligado para mais.