Suprema Corte do Reino Unido decide que IA não pode ser considerada inventora

A IA estava no centro de uma decisão histórica, a qual ocorreu esta última quarta-feira. Em tal ocasião o Supremo Tribunal do Reino Unido confirmou que a inteligência artificial não pode patentear quaisquer invenções.

A decisão põe fim a uma longa disputa entre o tecnólogo Dr. Stephen Thaler e o Instituto de Propriedade Intelectual. A disputa começou em 2019, quando o Dr. Thaler tentou fazer com que sua máquina de IA DABUS fosse reconhecida como a inventora.

Na época a IA inventou um recipiente para comida ou bebida e um farol luminoso. Para poder patentear uma invenção sob abrigo da lei atual, “um inventor deve ser uma pessoa”, concluiu o tribunal superior.

Segundo decisão IA é uma máquina sem personalidade jurídica

Segundo Dr. Thaler, a DABUS inventou, de forma autônoma, o contêiner e o farol luminoso. No entanto, o Instituto de Propriedade Intelectual (IPO) rejeitou em dezembro de 2019 seu pedido para registrar a DABUS como inventora em pedidos de patente.

O IPO tem uma posição segundo a qual apenas humanos podem ser nomeados como inventores. Diante disso, Dr. Thaler levou a batalha ao tribunal para buscar a reversão da decisão do IPO sobre sua IA.

Dr. Thaler expressou seu desapontamento com a decisão, descrevendo a DABUS como uma forma de inteligência simples e consciente.

O Tribunal Superior e o Tribunal de Recurso ouviram o caso, todavia, ambos os tribunais decidiram a favor do IPO. Além disso, apoiaram a sua decisão de que apenas “pessoas” podem receber direitos de patente, em julho de 2020 e julho de 2021, respectivamente.

À medida que o Dr. Thaler continuou levando o caso adiante, ele finalmente chegou à Suprema Corte. Então, uma audiência no Supremo Tribunal foi realizada sobre a disputa em março deste ano. Nela o painel de cinco juízes decidiu rejeitar o caso do Dr. Thaler.

Lord Kitchin, um dos cinco juízes do painel, concordou com o IPO que a IA DABUS não é a inventora de quaisquer novos processos ou produtos mencionados nos pedidos de patente.

Descrevendo a DABUS como uma máquina sem qualquer personalidade jurídica, ele acrescentou que os pedidos do Dr. Thaler deveriam ser retirados, uma vez que ele “não conseguiu identificar qualquer pessoa ou pessoas que ele acreditasse serem o inventor ou inventores das invenções descritas nos pedidos”.

Dr. Thaler impedido de se registrar como inventor

O desenvolvedor baseado nos EUA também argumentou que, como proprietário da DABUS, ele tinha direito a patentes para as invenções da inteligência artificial.

No entanto, o Supremo Tribunal também rejeitou este argumento, com Lord Kitchin dizendo que o Dr. Thaler não tem qualquer direito independente de obter uma patente para um produto ou processo criado autonomamente por uma máquina de IA. Este é o caso da DABUS.

A falta de proteção das invenções geradas pela IA pode expulsar as indústrias do país e desincentivar a divulgação de invenções da IA.

O advogado Robert Jehan, que representou o Dr. Thaler na audiência no Supremo Tribunal, não ficou satisfeito. Ele disse que o acórdão é um exemplo de como as atuais leis de patentes do Reino Unido não apoiam o objetivo do país. O qual seria se tornar um centro global de inovação impulsionado por dados e IA.

Durante a audiência no Supremo Tribunal, em março, os advogados do Dr. Thaler insistiram que a lei de patentes não especificava a “natureza do inventor”. Além disso, também não excluía os inventores não humanos de patentear as suas criações.

Por fim, Stuart Baran, do IPO, disse que é preciso se identificar conforme a lei de patentes para conseguir o status de inventor.

No entanto, acrescentou também que o IPO reconhece a IA como uma área tecnológica em rápido desenvolvimento e entende que a situação poderá sofrer mudanças consideráveis ​​no futuro.