T-Mobile aumenta seu período de desbloqueio para 365 dias

A T-Mobile recentemente dobrou o período de desbloqueio de sua unidade Metro pré-pago, saindo de 180 dias para 360 dias.

A FCC não está feliz com essa decisão, embora a T-Mobile não esteja violando nenhuma regra no momento.

O momento da decisão da T-Mobile coincide com a decisão da FCC de impor um período de bloqueio de 60 dias para cada operadora de telefonia móvel.

A FCC não está feliz com o aumento do período de desbloqueio da T-Mobile de 180 dias para 360 dias para sua unidade pré-paga Metro. Seus usuários pós-pagos ainda têm um período de desbloqueio de 40 dias, desde que tenham seu EIP (Equipment Installment Plan) ou quaisquer arrendamentos pagos.

Embora a presidente da FCC, Jessica Rosenworcel, não tenha feito um comentário específico sobre a decisão da T-Mobile, sua resposta indicou que ela teria preferido que a operadora de telefonia móvel reduzisse o período de desbloqueio para 180 dias.

Período de desbloqueio significa a quantidade de tempo que um usuário tem que esperar para mudar para uma operadora de celular diferente. Por exemplo, agora que o plano pré-pago da T-Mobile tem um período de desbloqueio de 365 dias, você terá que esperar um ano após a ativação para mudar para uma operadora diferente.

É importante notar que, embora a T-Mobile aumentar o período de desbloqueio seja inconveniente para os clientes, não é exatamente ilegal. Quando estava tentando adquirir a Sprint, a empresa fez um acordo com a FCC sob o qual tinha que permitir que seus usuários desbloqueassem seus telefones em 365 dias.

A T-Mobile assinou recentemente um acordo para comprar as operações e ativos da US Cellular por incríveis US$ 4,4 bilhões. Isso inclui:

30% dos ativos do espectro.

uma nova licença master em 2.000 torres da US Cellular.

uma extensão da licença em 600 torres.

A T-Mobile é atualmente a segunda maior player do setor. No entanto, uma aquisição tão agressiva seguida por um aumento no período de lock-in sugere que ela está mirando o primeiro lugar.

Novas regras de desbloqueio amigáveis ​​ao consumidor da FCC

A agência também está trabalhando em uma regra que tornará obrigatório para operadoras de telefonia móvel desbloquear telefones dentro de 60 dias. A ideia foi introduzida pela primeira vez em junho deste ano, e agora eles decidiram seguir em frente com ela.

Um rascunho denominado Aviso de Proposta de Regulamentação (NPRM) da FCC já foi apresentado.

A razão por trás da decisão da FCC é bem simples — conveniência do cliente. No momento, diferentes operadoras de celular têm diferentes períodos de desbloqueio.

Portanto, torná-los uniformes incentivará mais concorrência no mercado e dá aos clientes a liberdade de trocar de operadora quando quiserem. Se as novas regras forem aprovadas, elas serão aplicadas tanto aos contratos existentes quanto aos novos contratos.

No entanto, há um grande obstáculo para essa iniciativa. As operadoras de telefonia móvel frequentemente atraem novos clientes com preços com desconto e então fazem você ficar por um certo tempo para compensar esse desconto.

Agora, se as operadoras de telefonia móvel não puderem mais prendê-lo, elas também não oferecerão descontos, o que pode ser devastador para a indústria. A indústria só recentemente começou a mostrar sinais de recuperação da queda induzida pela pandemia.

A FCC está obviamente ciente dessa situação e avaliará o impacto da introdução dessa regra antes que qualquer coisa seja finalizada. A implicação em empresas de telecomunicações menores e revendedores também será considerada.