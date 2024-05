T-Mobile vai comprar operações e ativos da U.S. Cellular por US$ 4,4 bilhões

A T-Mobile assinou um acordo no valor de US$ 4,4 bilhões para comprar os ativos e operações da U.S. Cellular. A fusão financiará-se por meio de uma combinação de recursos em dinheiro e uma dívida estimada de US$ 2 bilhões. Além disso, US$ 100 milhões do componente em dinheiro permanecerão contingentes com base em métricas operacionais e financeiras.

Veja o que a T-Mobile irá adquirir por meio deste acordo:

30% dos ativos de espectro da U.S. Cellular

Controle sobre as operações sem fio da U.S. Cellular

Nova licença master em 2.000 torres da U.S. Cellular

Extensão de licença em 600 torres

A T-Mobile detém uma participação de mercado de 23,45% no final do primeiro trimestre de 2024. No entanto, está atrás da AT&T, com uma participação de mercado de 36,53%, e da Verizon, com 40,03%.

Espera-se que essa aquisição traga 4 milhões de novos clientes, fortalecendo ainda mais sua participação de mercado. Esses clientes terão a opção de continuar com seus planos atuais ou mudar para a T-Mobile. A mudança será gratuita e eles também terão acesso às redes 5G da T-Mobile.

O acordo recebeu aprovação dos acionistas da U.S. Cellular e será concluído no meio do ano de 2025, após as conformidades e aprovações regulatórias necessárias.

Como o acordo beneficiará a indústria de telecomunicações?

LeRoy Carlson Jr., presidente da U.S. Cellular, deu boas-vindas a esta fusão. Ele afirmou que, em um ambiente altamente competitivo, onde o setor de telecomunicações está se tornando muito intensivo em capital, é importante integrar operações de investimento. Isso ajuda as empresas a funcionarem de acordo com sua missão e a continuarem a fornecer serviços de qualidade aos clientes.

O acordo vai criar uma melhor experiência para todos os nossos clientes com mais cobertura e mais capacidade.

– Mike Sievert, CEO da T-Mobile

A T-Mobile parece estar avançando na indústria de telecomunicações dos EUA com fusões e aquisições planejadas. Ela combina as capacidades de players menores no campo para, eventualmente, construir um conglomerado maior do que seus rivais.

Em 2022, a T-Mobile adquiriu a Sprint, então a quarta maior provedora de serviços móveis nos EUA, por um valor de US$ 31,6 bilhões. Isso foi feito para ganhos de sinergia tática no negócio de 5G.

Especialistas acreditam que a indústria de telecomunicações em breve se tornará um oligopólio com apenas alguns grandes players. Dan Ives, analista da Wedbush Securities, acredita que poderíamos ver mais fusões como essa nos próximos anos.

O destino dos operadores está claro e a consolidação está agora no horizonte e pode acelerar até 2025.

– Dan Ives

Isso pode ser considerado uma situação mista para os clientes. Embora eles fiquem com apenas algumas opções de operadoras, essas fusões agressivas levam a um ambiente altamente competitivo, o que pode reduzir os preços das redes.