Tech Crash pode arrastar $BTC abaixo de US$ 50 mil

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Especialistas preveem que a queda das principais ações de tecnologia, o tech crash, pode fazer com que o Bitcoin ($BTC) caia abaixo de US$ 50 mil, o menor valor desde fevereiro.

Isso porque, se a liquidação de ações continuar a compensar potenciais perdas, os investidores podem fugir para ativos seguros, como ouro e títulos do governo.

Apesar da crise mais ampla, alguns tokens, particularmente TON ($TON), XRP ($XRP) e Stellar ($XLM), começaram a mostrar sinais de recuperação.

Akshay Nassa disse que o $BTC pode cair abaixo de $50K se o tech crash nas ações do ‘Magnificent Seven’ continuarem perdendo valor.

Aliás, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla perderam mais de $650B em capitalização de mercado acumulada desde segunda-feira, arrastando para baixo tanto os mercados tradicionais de ações quanto os de criptomoedas.

Essa previsão tem alguma verdade? Vamos explorar a correlação entre os mercados de ações e cripto.

Bitcoin em perigo com a queda de gigantes da tecnologia

Nassa destacou que os investidores geralmente fogem de ativos alternativos como criptomoedas quando as principais ações de tecnologia caem. Esta semana, a correlação se tornou ainda mais evidente, pois a Nasdaq, que hospeda muitas ações de empresas de tecnologia, perdeu mais de 8% do valor do seu índice.

Alvin Kan compartilha da opinião de Nassa, observando que os investidores buscarão ativos de baixo risco se os Sete Magníficos caírem ainda mais.

Atualmente, o $BTC está 22,81% abaixo de sua máxima histórica de US$73K, registrada em março. Apesar de cair quase 11% na semana passada, ele se recuperou. Ademais, uma queda para US$50K se traduziria em uma perda de mais de 32%.

Na semana passada, analistas previram que o $BTC entraria em um novo ciclo de alta e atingiria US$ 190 mil até 2025, mas a queda repentina do mercado de ações lançou uma sombra de dúvida sobre essa previsão otimista.

O sentimento da comunidade mais ampla continua pessimista, com um declínio de 0,1% no valor de mercado de criptomoedas em 24 horas. No entanto, alguns tokens principais dispararam, a saber, $TON (+11,6%), $XRP (+18,8%) e $XLM (+9,6%).

Tech crash: Titãs da tecnologia continuam a cair

Desde segunda-feira, as ações do Magnificent Seven sofreram perdas substanciais:

Apple (–6,46%)

Microsoft (–5,30%)

Alphabet (–6,57%)

Nvidia (–15,89%)

Meta (–6,20%)

Tesla (–15,73%)

Das sete, apenas a Apple e a Alphabet tiveram um pequeno aumento de preço nas últimas 24 horas, 1,25% e 0,21%, respectivamente. A Nvidia continua a perder valor no ritmo mais rápido, com uma queda diária de 5,08%.

Outros gigantes da tecnologia também sofreram.

Um dos maiores fabricantes de CPU do mundo, a Intel, perdeu 37,68% desde segunda-feira, em parte devido aos problemas de oxidação e voltagem revelados em seus processadores. A maior concorrente da Intel, a TSMC, também sofreu um recuo de 4,88%.

A LSEG sugere que o tech crash fará com que as sete maiores corporações de tecnologia devam perder mais de US$ 800 bilhões em valor acumulado do mercado de ações na sessão.

Conclusão

A recente queda das ações de tecnologia acendeu preocupações sobre a trajetória futura do Bitcoin. A correlação entre os mercados tradicionais e o de cripto é aparente, mas sua magnitude é suficiente para arrastar $BTC abaixo de $50K? Esta questão está aberta para debate.