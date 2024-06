Tesla anuncia quarto recall de Cybertrucks afetando 11.000 veículos

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos EUA publicou um relatório na terça-feira que revelou que a Tesla está anunciando outro recall de seus Cybertrucks.

Há duas razões por trás desse recall – um limpador de para-brisa com defeito e peças de acabamento que podem cair.

A empresa garantiu que todas as substituições e consertos serão feitos gratuitamente e os proprietários serão notificados por carta no dia 18 de agosto.

De acordo com um relatório publicado pela Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário na terça-feira, a Tesla está emitindo um quarto recall para seus futuristas Cybertrucks. Aliás, este recall deverá afetar mais de 11.000 veículos. Duas razões diferentes foram citadas para esta decisão.

Razão #1

O primeiro problema são as peças de acabamento que supostamente podem se soltar durante a condução. Isso seria um enorme risco à segurança tanto para o motorista quanto para outras pessoas na estrada. Acredita-se que a razão por trás disso seja a má qualidade do adesivo usado para colar as peças de acabamento no carro.

Razão #2

O segundo problema é com o limpador de para-brisa. Segundo documentos apresentados pela empresa, o motor do limpador está recebendo muita corrente elétrica, causando sua falha. Um limpador de para-brisa com defeito é um grande risco à segurança, pois pode prejudicar a visibilidade, especialmente durante chuvas fortes.

A empresa prometeu substituir o limpador de para-brisa gratuitamente e consertar/refazer as peças de acabamento. Para ambos os casos, os proprietários elegíveis serão notificados por carta no dia 18 de agosto.

A empresa também garantiu que não houve relatos de acidentes devido a esse problema.

Histórico de recalls dos Cybertrucks Tesla

Esta não é a primeira vez que a Tesla teve que fazer recall de Cybertrucks. Na verdade, como mencionado anteriormente, esta é a 4ª vez desde o seu lançamento em 30 de novembro.

Primeiro recall

O primeiro recall aconteceu em dezembro do ano passado, apenas um mês após seu lançamento, aliás, afetou 2 milhões de veículos. Isso porque um problema foi detectado com o sistema de piloto automático do carro, que não conseguia detectar se o motorista estava realmente prestando atenção na estrada quando o recurso de direção autônoma estava ligado.

Essa falha acarretou pelo menos 467 colisões e 13 acidentes fatais, conforme relatado pela NHTSA.

Recall #2

O maior recall aconteceu provavelmente em fevereiro deste ano, o qual afetou 2,2 milhões de clientes. O problema que desencadeou esse recall foi o tamanho da fonte da luz de advertência. Mas depois de uma pequena investigação, também foi detectado um problema no volante hidráulico do carro.

Recall #3

Em abril, 3.878 Cybertrucks tiveram que ser recolhidos. Acredita-se que o motivo seja um lubrificante defeituoso que faz com que a pastilha do acelerador do carro escorregue, fique presa no acabamento interno e, assim, faça o veículo acelerar involuntariamente. Mesmo naquela época, nenhum acidente ocorreu como resultado desse problema.

Recall #4

Somente neste mês, a Tesla teve que fazer recall de 1,25 mil carros para consertar um problema no cinto de segurança. Conforme relatado pela NHTSA, os avisos do cinto de segurança nem sempre disparavam quando o mesmo não estava devidamente colocado pelo motorista.

Por fim, não precisa nem dizer que a quantidade de recalls não deixa a Tesla bem na fita. Além dos danos à imagem da empresa, também diminui a confiança do cliente na marca.

Pelo lado positivo, a Tesla está tendo um desempenho melhor em termos de receita. A empresa teve um início de ano difícil, mas desde março as coisas estão melhorando. No entanto, isso custou a demissão de pelo menos 10% da força de trabalho total da empresa.

Os especialistas acreditam que os números de vendas de Cybertucks podem ter algo a ver com isso. E se for esse o caso, esse recall também afetará a receita da Tesla? Vamos esperar e observar.