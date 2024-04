Tesla recolhe 3.878 Cybertrucks para recall

A Tesla decidiu recolher todos os Cybertrucks fabricados, um total de 3.878 unidades, devido ao receio de que possam apresentar aceleração automática. O arquivamento feito na última sexta-feira (19/04) pela Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA) confirma essa informação.

Os Cybertrucks foi um projeto problemático desde o seu início.

Quando a Tesla anunciou o veículo pela primeira vez em 2019, muitas críticas surgiram devido às suas bordas afiadas e janelas relativamente pequenas , que poderiam potencialmente aumentar o risco de acidentes. Essas preocupações continuam a persistir.

, que poderiam potencialmente aumentar o risco de acidentes. Essas preocupações continuam a persistir. Além disso, a empresa entregou o primeiro lote de veículos quase dois anos após o previsto, devido a atrasos inevitáveis causados por problemas de produção e restrições no fornecimento de baterias.

Agora, após o lançamento em novembro passado, os proprietários dos Cybertrucks começaram a reclamar que o pedal do acelerador poderia se soltar, ficar preso no acabamento interno e fazer o veículo acelerar involuntariamente. Acredita-se que um novo lubrificante utilizado na fabricação seja o responsável por isso.

Assim que eu soltava o freio, ele acelerava novamente a toda velocidade.

– Um cliente da Tesla relatou.

Isso representa uma grande preocupação com a segurança. Se um veículo acelerar no momento errado, um acidente é inevitável.

A única notícia positiva é que, até o momento, não houve relatos de acidentes causados por aceleradores com defeito. A Tesla lançou o carro em números limitados e disponibilizou-o apenas nos Estados Unidos, México e Canadá. Portanto, a Tesla terá uma facilidade relativa para corrigir todas as unidades afetadas.

O que acontece agora?

A Tesla assumiu a responsabilidade para resolver este problema. Logo, anunciar o recall é o primeiro passo. O recall afeta todos os carros fabricados entre novembro do ano passado e abril de 2024, totalizando cerca de 3.878 modelos.

Normalmente, a Tesla corrige qualquer problema com um carro através de uma atualização de software. No entanto, neste caso, os proprietários dos carros afetados terão que devolvê-los para consertar o pedal, sem nenhum custo, é claro.

Além disso, a Tesla enviará uma carta pelo correio em junho para notificar os proprietários dos carros sobre o próximo passo a ser tomado. Até lá, a empresa aconselha os motoristas a frear quando perceberem que a aceleração está aumentando.

No entanto, é desnecessário dizer que as ações da Tesla sofreram um impacto depois que essa notícia se tornou pública. Na sexta-feira, ela sofreu uma queda de 1,92% e, nas últimas 5 sessões, o preço das ações caiu 14% no geral.

Outros recalls da Tesla

Esta não é a primeira vez que os carros da Tesla são recolhidos.

Instância #1

Nos primeiros três meses de 2024, a Tesla fez 3 recalls, afetando um total de 2,4 milhões de veículos.

Deste total, 2,2 milhões de modelos foram recolhidos apenas em fevereiro, nos Estados Unidos. Tudo começou com um problema no tamanho da fonte na luz de advertência, mas os reguladores de segurança logo ampliaram sua investigação para a perda de direção hidráulica dos carros e elevaram o caso ao status de análise de engenharia.

Instância #2

A Tesla recolheu mais de 2 milhões de veículos em dezembro do ano passado, após detectar uma falha no sistema Autopilot. Basicamente, ele falhou em detectar se o motorista estava prestando atenção na estrada quando o modo de direção autônoma estava ativado.

Com tantos recalls, além do fato de que a Tesla vai demitir 10% de sua força de trabalho global em meio a baixas vendas e competição crescente, é seguro dizer que a Tesla não está tendo um início tranquilo em 2024.

No entanto, à medida que a indústria automobilística continua crescendo, certamente podemos esperar que a Tesla seja uma líder na indústria mais cedo ou mais tarde. Um grande trunfo no projeto de redenção da Tesla poderia ser seu projeto ‘Robotaxi’. A Tesla apresentará seu primeiro robô-taxi em 8 de agosto.