TikTok anuncia expansão do Ad Suit com recursos de dublagem e avatares de IA

O TikTok está preparado para revolucionar sua publicidade ao introduzir avatares digitais alimentados por IA, os quais permitem às marcas criar conteúdo promocional altamente personalizável.

Anunciada na última semana, esta inovação faz parte do esforço do TikTok para ampliar seu conjunto de anúncios Symphony. Assim, agora contará com stock avatars e uma função de dublagem de IA aprimorada.

TikTok expande recurso AI Avatar

Os avatares stock nas novas ferramentas de anúncios do TikTok são criados a partir de vídeos de atores reais e licenciados para uso comercial. Portanto, as marcas que desejam aproveitar esse recurso podem escolher entre avatares pré-fabricados para atender às necessidades de sua campanha.

Além disso, a ferramenta de dublagem de IA permite que as marcas selecionem várias vozes e sotaques para ler os scripts, que são então dublados nos avatares. Este recurso oferece suporte a dez idiomas e dialetos, incluindo inglês, japonês, coreano e espanhol.

Curiosamente, o sistema de IA pode traduzir o script e sincronizar os movimentos da boca dos avatares para corresponder ao idioma dublado. Esta função cria principalmente uma experiência natural e envolvente para o espectador.

Além disso, as novas ferramentas incluem uma função de conversão de texto em fala. Ao aproveitar esta função, os usuários podem dublar atores em vários idiomas, fazendo parecer que os avatares falam o idioma escolhido.

A IA pode até gerar scripts, o que ajuda a agilizar o processo de criação de conteúdo para marcas

O pacote de anúncios Symphony também inclui um assistente virtual que verifica o TikTok em busca de conteúdo de tendência, gerando ideias e scripts com base nas tendências atuais. Isso garante que as marcas possam produzir anúncios relevantes e oportunos que repercutam no público da plataforma.

Esses avatares de IA e os recursos de tradução e dublagem estão em fase beta. Eles estão disponíveis apenas para um número limitado de usuários por meio de uma lista de espera.

Além disso, o TikTok também está testando avatares personalizados que reproduzem a imagem de criadores de conteúdo específicos e porta-vozes da marca. Esses avatares personalizados possuem os mesmos recursos multilíngues que os avatares padrão.

Ademais, oferecem às marcas opções de publicidade ainda mais personalizadas, que estão sendo testadas na comunidade de criadores da plataforma.

Significativamente, para garantir a transparência, o TikTok rotulará automaticamente os vídeos criados com as ferramentas de IA como gerados por IA. Em um vídeo de demonstração, isso foi mostrado como uma pequena caixa no canto inferior da tela, indicando o uso de IA no conteúdo.

A tendência dos Avatares de IA

Recentemente, o TikTok começou a fazer experiências com esses avatares de IA. No entanto, esta não é uma tendência nova no mundo da tecnologia. Por exemplo, em setembro, a Meta, anteriormente conhecida como Facebook, lançou uma iniciativa de chatbot de IA com avatares de celebridades conhecidas.

A Meta criou versões de IA de cerca de 30 celebridades como parte desta iniciativa. Entre eles estavam Snoop Dogg, Paris Hilton e Tom Brady, que foram anteriormente associados à extinta exchange de criptomoedas FTX.

Os usuários podem empregar esses avatares de IA para gerenciar suas contas do Facebook e Instagram. As ferramentas normalmente permitem que eles interajam com outros usuários e gerem conteúdo rapidamente, como se fossem celebridades reais.

No entanto, apesar das suas inúmeras vantagens, os clones de IA (avatares digitais concebidos para imitar a aparência e o comportamento humanos) ainda apresentam falhas significativas.

Um problema importante é que os movimentos e gestos da boca muitas vezes não sincronizam adequadamente com as palavras faladas.

Essa incompatibilidade cria uma sensação estranha e perturbadora nos espectadores, um fenômeno conhecido como “uncanny valley”. Este termo descreve o desconforto que as pessoas sentem quando algo é quase, mas não exatamente, humano.