TikTok e ByteDance abrem ação judicial desafiando projeto de lei de nos EUA

O TikTok e sua controladora, a ByteDance, entraram com uma ação judicial contra a nova lei dos EUA, que exige a venda do TikTok para uma empresa não chinesa.

Esta lei acabou introduzida recentemente devido às preocupações crescentes sobre a capacidade do TikTok de espionar cidadãos dos EUA em nome do governo chinês.

Nem a Casa Branca, nem o Departamento de Justiça, emitiram quaisquer comentários sobre o processo do TikTok.

Na última terça-feira (7 de maio), o TikTok e a ByteDance (empresa controladora do app) entraram com uma ação no Tribunal de Apelações dos EUA.

O processo aberto no Circuito do Distrito de Columbia se dá contra uma lei recém-introduzida nos EUA, a qual exige o banimento do aplicativo de mídia social, a menos que corte os laços com sua empresa-mãe dentro de um ano.

Isso aconteceu apenas algumas semanas depois que o CEO do TikTok, Shou Chew, disse “Não vamos a lugar nenhum”.

No processo, a ByteDance alegou que está sendo alvo injustamente e rotulada como uma ameaça à segurança nacional dos EUA quando não há provas. Além disso, afirmou também que a proibição é um ataque aos direitos da Primeira Emenda de 170 milhões de cidadãos dos EUA, o que essencialmente torna a proibição inconstitucional.

A Casa Branca encaminhou quaisquer questões sobre este processo ao Departamento de Justiça, que ainda não respondeu a um pedido de comentário. No entanto, o deputado Raja Krishnamoorthi, um democrata de Illinois, emitiu um comunicado na terça-feira dizendo:

“Esta é a única maneira de enfrentar a ameaça à segurança nacional representada pela propriedade de aplicativos como o TikTok pela ByteDance. Em vez de continuar com suas táticas enganosas, é hora da ByteDance iniciar o processo de desinvestimento.”

Por que as autoridades dos EUA têm problemas com o TikTok?

Durante anos, as autoridades dos EUA consideraram o TikTok uma ameaça à segurança nacional. E a situação só piorou devido à deterioração da relação entre os EUA e a China.

O governo dos EUA está preocupado que a China possa usar o TikTok para espionar cidadãos dos EUA. Por outro lado, porém, a empresa dona do app garantiu que isso não aconteceu e nunca acontecerá.

Curiosamente, as duas partes assinaram um projeto de 90 páginas perante o Comitê de Investimento Estrangeiro, que monitoriza as ações do TikTok desde 2019, sob abrigo do qual foi estabelecido um conjunto de regras para o TikTok. Além disso, o governo dos EUA recebeu o poder de encerrar o TikTok se as regras mencionadas fossem violadas.

De acordo com o mesmo projeto, o TikTok também foi obrigado a criar um cluster separado de servidores dentro das fronteiras dos EUA para armazenar os dados dos cidadãos americanos, o que fez.

No entanto, parece que todas as medidas tomadas pelo TikTok não foram suficientes para apaziguar as autoridades dos EUA. É por isso que foi tomada uma medida muito mais drástica na forma de uma nova lei que proíbe o app de vídeos curtos.

Qual é a nova lei sobre o TikTok?

A nova lei em virtude do segundo projeto de lei de proibição do TikTok, que foi assinado pelo presidente Joe Biden na semana passada, dá à ByteDance nove meses para vender o app a um comprador aprovado. Caso contrário, o app será banido permanentemente nos EUA.

Uma prorrogação adicional de 90 dias pode ser adicionada ao prazo de nove meses. Mas isso se o Presidente encontrar provas suficientes de que a empresa fez progressos relevantes em direção à venda.

Antes disso, o primeiro projeto de proibição do TikTok foi apresentado no início de março. Ele propôs a eliminação do TikTok, a menos que o app rompesse os laços com a ByteDance. Este, porém, deu à empresa apenas seis meses para finalizar a venda – um prazo irrealista, sem dúvida.

Em seguida, um segundo projeto de lei, transformado em uma legislação de cinco peças, acabou apresentado, o que deu mais tempo à ByteDance.

No entanto, uma vez que a lei surgiu acompanhada de outras muito mais importantes e urgentes, incluindo a ajuda a Israel e à Ucrânia nas suas respectivas guerras, acabou aprovada quase instantaneamente e com muito menos resistência.

Isto é o que os EUA poderiam ter desejado o tempo todo. Afinal, o governo aumentou habilmente o prazo, mas de certa forma finalizou o desinvestimento/proibição do TikTok.

A ByteDance venderá o app?

Falando em ByteDance, ela não quer vender o TikTok. Mas mesmo que quisesse, a China deixou bem claro que se oporia à venda.

O TikTok usa um algoritmo especial que ajuda a fornecer o conteúdo certo para cada usuário. Diante disso, a China não quer que essa tecnologia saia do país e caia nas mãos de uma empresa estrangeira.

Portanto, mesmo que a ByteDance vendesse o TikTok, teria que fazê-lo sem o algoritmo, o que praticamente destruiria o aplicativo. Consequentemente, um comprador estaria interessado em comprar o TikTok sem seu algoritmo revolucionário?

O que vem por aí para o TikTok e a ByteDance?

O primeiro passo seria pedir ao tribunal que bloqueie temporariamente a lei. Em seguida, a empresa poderá prosseguir o caso com um escopo mais amplo.

A menos que o TikTok consiga vencer este processo, não terá outra opção senão encerrar os seus serviços nos EUA em 19 de janeiro de 2025.

Se o tribunal decidirá a favor do TikTok é uma grande questão. Por um lado, tem de proteger os direitos da Primeira Emenda de centenas de milhões de cidadãos americanos e, por outro lado, o Congresso levantou preocupações de segurança nacional relativamente ao TikTok – todas sem provas, claro, mas isso não as torna ilegítimas.

Também é importante notar que a ByteDance não pode isolar o TikTok US do resto do ecossistema do app. Isso porque a nova lei exige que todo o código do software por trás do aplicativo, que inclui milhões de linhas, saia das mãos da ByteDance para que não haja link “operacional” entre eles.

Para concluir, a melhor opção para a ByteDance no momento é obter uma suspensão temporária da lei que proíbe o TikTok. Então talvez possa deixar o caso prosseguir ao seu próprio ritmo (talvez até durante anos), o que provavelmente lhes dará tempo suficiente para encontrar uma solução a longo prazo.