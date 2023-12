TikTok está sendo investigado por fornecer informações imprecisas

O regulador de comunicações do Reino Unido, Ofcom, lançou uma investigação sobre o TikTok. Isso porque, supostamente, a plataforma forneceu informações “imprecisas” sobre o controle dos pais na plataforma.

O órgão de fiscalização está agora investigando se a popular plataforma de compartilhamento de vídeos de propriedade chinesa violou a Lei de Comunicações de 2003.

A Ofcom supostamente apresentou ao TikTok uma solicitação de informações legais sobre seu sistema de emparelhamento familiar. As informações fornecidas pelo TikTok também apareceram em um recente relatório da Ofcom, publicado em 14 de dezembro.

No entanto, o regulador diz que tem “razões para acreditar que as informações fornecidas eram imprecisas”.

Falha técnica segundo o TikTok

O TikTok, no entanto, atribuiu o problema a uma falha técnica que pode ter resultado no fornecimento de dados imprecisos ao Ofcom em resposta ao seu pedido de informações.

A empresa também acrescentou que detectou o problema técnico há várias semanas e já havia notificado o Ofcom. Foi a decisão do TikTok de informar o “cão de guarda” que levou à investigação em primeiro lugar, afirmou o TikTok.

O Ofcom examinou Snap, Twitch e TikTok como parte da elaboração de seu relatório de segurança infantil. O órgão solicitou, a todas as três empresas, informações sobre como cumprem os requisitos legais para proteger menores.

Ou seja, o Ofcom quis saber como as redes sociais evitam que menores sejam expostos a vídeos que possam causar danos ao seu “desenvolvimento físico, mental ou moral”.

O regulador das comunicações descobriu que, apesar da aplicação de medidas de proteção infantil nestas plataformas, as crianças ainda são vulneráveis ​​a ver vídeos prejudiciais nas três plataformas.

Foi quando o Ofcom perguntou ao TikTok sobre seu sistema de controle parental que surgiu o problema da imprecisão. Conhecido como “Family Pairing”, o sistema de controle parental foi introduzido pela primeira vez em 2020.

O recurso permite que os pais vinculem suas contas às dos filhos e gerenciem diversos aspectos, como tempo de tela, filtragem de conteúdo, configurações de privacidade e mensagens diretas. Embora usuários emparelhados com menos de 18 anos possam desativar o emparelhamento, ele notifica seus pais quando o fazem.

As evidências disponíveis sugerem que as informações fornecidas pelo TikTok em resposta ao aviso podem não ter sido completas e precisas. – Ofcom

No entanto, o cão de guarda acrescentou que poderá atualizar o relatório se o TikTok fornecer informações mais precisas.

As descobertas do Ofcom indicam deficiências alarmantes nas medidas de segurança infantil

De acordo com o relatório de segurança infantil do órgão regulador, mais de 20% das crianças com idade entre 8 e 17 anos têm um perfil online adulto que afirma ter idade de 18 anos ou mais. Além disso, um terço das crianças com menos de 15 anos têm contas com idade de usuário definida como 16 anos ou mais.

Destacando as estatísticas alarmantes, o Ofcom questionou a adequação de ter uma política para simplesmente fazer com que os usuários declarem sua idade ao se inscreverem, em vez de verificar as informações.

Embora os usuários devam ter pelo menos 13 anos ou mais para poder usar o TikTok, Twitch ou Snapchat, as crianças mais novas podem facilmente aderir fingindo a idade.

As plataformas aplicaram métodos para detectar usuários menores de idade, incluindo moderadores humanos e inteligência artificial. No entanto, os dados disponíveis são insuficientes para determinar o número real de utilizadores menores de idade, afirma o relatório.

O relatório também apontou o caso do Onlyfans, uma plataforma popularmente conhecida por seu conteúdo explícito, que tem um forte contraste em comparação com essas outras.

No Onlyfans os usuários são obrigados a passar por estimativas de idade facial, checagem de identidade, etc. Desse medo, verificam a idade antes do acesso à plataforma.

O Ofcom expressou preocupação com o fato de o Twitch oferecer acesso aberto a todo o conteúdo, o que significa que todos, até mesmo crianças, podem assistir a qualquer vídeo na plataforma – incluindo aqueles classificados como adultos.

Embora os avisos de conteúdo estejam em vigor, as crianças podem simplesmente ignorá-los. Diferentemente do TikTok e do Snap, o Twitch não oferece recursos de controle parental. Em vez disso, os termos e condições da plataforma exigem que os pais supervisionem os filhos em tempo real.

Embora a situação não pareça muito promissora, as empresas, em breve, serão obrigadas a cumprir a Lei de Segurança Online. Esta foi publicada recentemente para proteger as crianças de conteúdos nocivos nas redes sociais.