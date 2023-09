TikTok recebe multa de US$ 368 milhões na Europa por falha na proteção das crianças

A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC) impôs uma multa significativa de €345 milhões (US$ 368 milhões) ao TikTok devido à sua falha na proteção adequada da privacidade das crianças.

Assim, a DPC, responsável por supervisionar as atividades do TikTok na União Europeia, anunciou essa decisão após constatar que a empresa estava em violação de uma importante lei de privacidade da UE.

Agora, o TikTok tem um prazo de três meses para corrigir essas violações. Além disso, a DPC exige uma repreensão formal por parte da plataforma de mídia social.

Investigações revelam que as configurações padrão do TikTok não garantiram completamente a segurança das contas de crianças na segunda metade de 2020. Eles observaram que os perfis recém-criados para crianças estavam definidos como públicos por padrão.

Assim, qualquer pessoa na internet poderia acessar essas contas. Além disso, o regulador apontou que o TikTok não informou as crianças sobre esses riscos de privacidade e usou ‘táticas enganosas’ para incentivar os usuários a divulgar ainda mais informações pessoais.

Além disso, o recurso Family Pairing no TikTok foi uma das violações mais críticas da lei de privacidade da UE, pois envolvia a perda de controle dos pais.

A DPC descobriu que o TikTok não exigia que um adulto supervisionasse a conta de uma criança ou fosse verificado como o guardião ou responsável pelo menor. Dessa forma, essa falha de autenticação implicava que qualquer adulto poderia virtualmente comprometer as proteções de privacidade de uma criança.

O recurso Family Pairing, integrado na plataforma em abril de 2020, permitia que adultos vinculassem suas contas às contas das crianças. Assim, isso lhes permitia gerenciar conteúdo indesejado, tempo de tela e supervisionar as mensagens diretas de seus filhos.

TikTok se recusa a aceitar alguns aspectos da decisão

Elaine Fox, a chefe de privacidade europeia do TikTok, afirmou que a empresa “respeitosamente” discordou de certos aspectos da decisão.

A maioria das críticas à decisão já não é relevante devido às medidas que introduzimos no início de 2021. – Postagem no blog do TikTok

Após essas mudanças, o TikTok configurou as contas de crianças entre 13 e 15 anos como privadas por padrão. Fox também mencionou que ainda neste mês, o TikTok planeja lançar um processo de registro de conta redesenhado para novos usuários com idades entre 16 e 17 anos.

No entanto, o TikTok não afirmou explicitamente que o Family Pairing agora exigiria a verificação do relacionamento de um adulto com a criança. A plataforma de mídia social defendeu o recurso, mencionando que o havia aprimorado ao longo do tempo com ferramentas e opções adicionais.

O TikTok também enfatizou que nenhuma das descobertas da DPC concluiu que suas medidas de verificação de idade violassem as leis de privacidade da UE.

Esta não é a primeira vez que o TikTok enfrenta penalidades por violações de privacidade. Em abril, a empresa foi multada em £16 milhões no Reino Unido. O motivo foram as várias violações das leis de proteção de dados, incluindo o uso indevido de dados pessoais de crianças.

No caso atual, a empresa tomou medidas para abordar suas questões de privacidade. Resta saber quão eficazes essas medidas serão na prática.