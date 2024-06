Todos os anúncios da Apple no WWDC24

A Apple anunciou três novos sistemas operacionais: iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

A empresa lançou o Apple Intelligence (AI), que traz vários recursos de IA, como Genmoji e Image Playground.

O Siri também recebeu uma série de atualizações, incluindo integração com o ChatGPT. Além disso, ele pode entender suas dúvidas mesmo quando suas palavras falham, graças à tecnologia Natural Language.

Depois de anunciar novos recursos de acessibilidade e os novos iPad Pro e iPad Air, bem como números um tanto decrescentes em seu relatório de receitas do primeiro trimestre, a Apple conquistou o espaço tecnológico com seu WWDC 2024.

A Apple hospeda a Worldwide Developers Conference todos os anos, o que basicamente equivale a horas de novos anúncios e atualizações. E esse ano não foi diferente.

Além disso, a indústria (e até mesmo os usuários) estavam ansiosos pelas atualizações de IA da Apple, principalmente porque a empresa é talvez a única grande empresa de tecnologia a adiar as atualizações de IA por tanto tempo. Não precisa nem dizer que a expectativa para o WWDC24 era alta.

Com novas versões de sistema operacional para iPhone e iPad, bem como vários recursos alimentados por IA que tornarão a vida mais fácil, foi uma palestra poderosa. Neste artigo, irei me aprofundar em todos os principais anúncios WWDC24 da Apple.

iOS 18 – Novo SO da Apple

O iOS 18 foi talvez o maior anúncio do evento. Afinal, o iPhone continua a ser o produto mais popular da Apple.

“O iOS 18 é um grande lançamento que oferece mais maneiras de personalizar seu iPhone, ficar conectado e reviver momentos especiais.” – Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple

Aqui estão as novidades do iOS 18:

Aplicativos bloqueados e ocultos

Vamos dividir isso em duas partes para melhor compreensão: A primeira é a capacidade de bloquear aplicativos, que funciona exatamente como parece. Se quiser entregar seu telefone a alguém (talvez para mostrar fotos de sua última viagem), mas não quiser que essa pessoa bisbilhote, você pode bloquear aplicativos.

Depois que um aplicativo for bloqueado, será necessária autenticação (Touch ID, Face ID ou senha) para poder acessá-lo.

Em segundo lugar, você também pode ocultar um aplicativo, o que o moveria para uma pasta de aplicativos ocultos que só pode ser desbloqueada por meio de autenticação – semelhante ao mencionado acima.

Tela inicial personalizável

Os ícones de aplicativos no iPhone não precisam mais caber em uma grade/margem específica. Você pode organizá-los da maneira que quiser, para evitar que escondam sua foto de fundo.

Usuários de Android como eu sorriram tanto com isso! Fazemos isso há anos. De qualquer forma, a Apple finalmente chegou lá.

Tons de ícone

Falando na capacidade de personalizar sua tela inicial, você também pode dar uma tonalidade aos seus ícones agora.

Por exemplo, se você deseja que sua tela inicial tenha uma paleta amarela, os ícones (e todos eles, incluindo todos os aplicativos) podem ter uma tonalidade amarelada. Gostei disso, pois permite aos usuários personalizar sua tela inicial para que corresponda à imagem de fundo.

Os usuários do iPhone podem finalmente diferenciar suas telas iniciais umas das outras. No entanto, você precisa de boas habilidades de design para isso, ou pode acabar projetando telas iniciais realmente feias.

Outras atualizações do iOS 18

O Mail ganhará novas categorias, assim como o Gmail. Assim, boletins informativos, e-mails promocionais e transacionais ficarão ocultos em sua caixa de entrada principal.

O Calendário agora virá com uma integração opcional com Lembretes. Basicamente, esta integração permitirá que você visualize seus lembretes no menu do calendário.

As mensagens também estão recebendo uma série de atualizações. Agora você pode reagir às mensagens com qualquer emoji ou adesivo, agendar mensagens para mais tarde e formatar texto. A Apple também está adicionando suporte RCS ao iOS 18.

Sequoia MacOS

O MacOS Sequoia é a versão mais recente do sistema operacional. Ele se destaca pelo recurso Continuidade que permite espelhar a tela do iPhone no MacBook.

O espelhamento do iPhone basicamente significa que você poderá controlar o seu iPhone diretamente do seu Mac. Para sua privacidade, o iPhone permanecerá bloqueado enquanto você espelha a tela no seu MacBook.

Depois, há também o novo ajuste automático de janela. Você não precisará mais de um aplicativo de terceiros para organizar sua tela.

iPadOS

O novo aplicativo Calculadora para iPad recebeu um dos maiores aplausos na WWDC 2024, que honestamente não consegui imaginar a razão. Na verdade, minha turma do Android começou a rir ao ver os aplausos.

No entanto, as coisas ficaram um pouco interessantes. A Apple introduziu um novo recurso chamado Math Notes, que faz cálculos para você. Além do mais, é absolutamente fácil de usar.

Você pode usar o Apple Pencil para escrever um problema matemático (soma, multiplicação, até mesmo uma equação) e, então, quando você coloca o sinal ‘=’ na frente do problema, a mágica acontece! O aplicativo calcula a resposta automaticamente e sem perder tempo.

O que é ainda mais legal é que o aplicativo Calculadora também suporta variáveis. Assim, você pode preencher sua tela com x, y e z e escrever qualquer equação – a Calculadora resolverá isso para você. Você pode até inserir um gráfico, que é atualizado em tempo real conforme você altera as variáveis. Isso é bem legal!

Para quem está confuso, sim, esse recurso também está chegando ao iPhone.

Inteligência da Apple

A Apple tem o velho hábito de marcar as coisas, e foi isso que fez com a Inteligência Artificial. Decidiu chamá-lo de Apple Intelligence, que – por mais irônico que seja – ainda é “IA”.

A inteligência da Apple é um sistema de inteligência pessoal que alimentará iPhones, iPads e Macs. Ele já foi profundamente integrado ao próximo iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

Combinará IA generativa com contexto pessoal para simplificar e acelerar as tarefas diárias. Aqui estão alguns exemplos:

Ferramentas de escrita da Apple

O Apple Intelligence foi criado para potencializar as ‘ferramentas de escrita’ de todo o sistema da Apple. Digamos que você esteja escrevendo um e-mail; com o Apple Intelligence, você pode alterar o tom do seu e-mail com apenas um clique. Você também pode usar as Ferramentas de Redação para resumir, encurtar ou revisar um corpo de texto.

Genmoji

Você não terá mais que lidar com opções limitadas de emojis graças ao Genmoji, que acredito ser a abreviação de ‘Generative AI Emojis’.

Agora você pode criar emojis sob demanda. Basta digitar uma descrição do que você deseja e o Apple Intelligence criará para você. Um cachorro usando óculos escuros em uma prancha de surf? Verificar. Um emoji sorridente com fatias de pepino nos olhos? Verificar.

O Apple Intelligence também pode acessar a biblioteca do seu dispositivo e criar emojis a partir das imagens contidas nele.

Parque de imagens

O Image Playground permite criar imagens em algumas etapas simples. Você pode começar digitando uma descrição para sua imagem e, em seguida, selecionar um estilo de imagem (ou seja, esboço, ilustração ou animação) e pronto.

Assim como o recurso Genmoji, o Image Playground também permite acessar suas fotos da biblioteca e criar imagens personalizadas.

Varinha de imagem

O próximo da fila é o Image Wand, que você pode usar para transformar um esboço em uma imagem polida. Basta enviar seu esboço e circular a imagem com a varinha.

O Apple Intelligence analisará a imagem, encontrará as palavras que melhor a descrevem e usará essas palavras para criar uma imagem realista a partir do seu esboço. Veja por si mesmo:

ChatGPT na Siri

A Apple decidiu colaborar com OpenAI e integrar ChatGPT 4.0 com Siri e outros produtos Apple. No entanto, suas dúvidas não serão encaminhadas ao ChatGPT sem sua permissão.

ChatGPT também foi adicionado às Ferramentas de Escrita para que você possa contar com sua ajuda para gerar e melhorar conteúdo – tanto texto quanto imagens.

A integração estará disponível ainda este ano no iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Além disso, esse recurso (ou seja, ChatGPT 4.0) estará disponível gratuitamente para todos os usuários da Apple e você também não precisará criar uma conta ChatGPT para acessá-lo.

O Apple Intelligence também simplificará a conversa com a Siri. Com sua tecnologia Natural Language, a Siri agora possui melhores recursos de compreensão de linguagem.

Mesmo que você gagueje enquanto fala, o Siri ainda entenderá você. A Siri também se lembrará das conversas para que você possa fazer perguntas complementares.

Eu estava preocupado sobre como a Apple lidaria com meus dados e ao mesmo tempo acomodaria o ChatGPT. É com isso que Elon Musk também parece estar preocupado ao ameaçar banir os dispositivos Apple de suas empresas. No entanto, desta vez ele pode ter entendido mal a Apple.

Quase todas as consultas da Siri serão processadas no dispositivo usando modelos internos da Apple.

Consultas complexas serão enviadas para um modelo maior baseado em servidor, que, novamente, é construído pela Apple.

Somente serão encaminhadas a ele as consultas que possam ser melhor tratadas pelo ChatGPT, e isso também, somente com a sua permissão.

Além disso, o OpenAI não tem permissão para armazenar nenhuma de suas consultas e seu endereço IP será ocultado pela Apple. Isso tornará impossível para o OpenAI conectar várias solicitações e criar um perfil de usuário.

Contexto Pessoal

Este é talvez meu recurso favorito de todos. A Siri agora pode extrair informações de suas mensagens, e-mails, calendário e fotos para responder às suas perguntas.

Por exemplo, se você perguntar à Siri “Ei, Siri, onde vamos jantar esta noite?” A Siri procurará a mensagem que fala sobre o seu plano de jantar, encontrará os detalhes e compartilhará com você.

Outra boa notícia é que agora você pode digitar no Siri. Tudo que você precisa fazer é tocar duas vezes na parte inferior da tela. Esse recurso estava muito atrasado, mas finalmente chegou.

Apple TV+ obtém ‘insight’

Como o nome sugere, o novo recurso Insight permitirá que você aprenda mais sobre o conteúdo que está assistindo. Por exemplo, você pode usá-lo para aprender os nomes dos atores ou o título da música que está tocando na tela.

É muito parecido com o modo como o Fire TV da Amazon oferece um breve histórico dos atores e dos filmes nos bastidores.

O que destaca o Insight é que ele também destaca a música que está tocando em um filme ou programa de TV que você está assistindo. Em seguida, você terá a opção de adicionar essa música à sua lista de reprodução do Apple Music.

Para melhorar sua experiência de áudio, a Apple também adicionou a tecnologia Enhance Dialogue aos alto-falantes da Apple TV. É importante notar que esse recurso estava disponível anteriormente apenas em alto-falantes HomePod.

Gerenciador de senhas próprio da Apple

Embora você possa usar o iCloud para armazenar e sincronizar suas senhas, ele não é exatamente um substituto para um gerenciador de senhas dedicado. Assim, a Apple lançou o novo aplicativo Passwords que estará disponível em todos os próximos produtos Apple.

O aplicativo ‘Senhas’ facilita muito a navegação pelas suas senhas. Além disso, existem vários filtros que você pode usar para separar senhas com base em categorias. Por exemplo, você pode optar por visualizar todas as suas senhas ou apenas as senhas de Wi-Fi.

Outros recursos interessantes anunciados pela Apple na WWDC24

Quase não houve como parar a Apple neste evento, onde ela lançou novos recursos a torto, a direito e no centro. Aqui estão mais alguns deles:

Mensagem via satélite

Isso funciona de maneira muito parecida com o recurso SOD da Apple. Quando você precisa enviar uma mensagem de texto com urgência, mas não há sinal no seu telefone, você pode usar este recurso para encontrar um satélite para enviar uma mensagem de texto importante.

É importante notar que, para encontrar um satélite, seu telefone precisa estar apontado na direção certa. No entanto, você não precisa se preocupar, pois a Apple enviará uma mensagem sobreposta para lembrá-lo disso quando você estiver usando o recurso.

Toque para ganhar dinheiro

O novo recurso Tap to Cash da Apple permitirá que você pague apenas tocando em dois iPhones. Como esse recurso permite fazer transações sem digitar seus dados de login, é uma boa maneira de manter a privacidade de suas credenciais financeiras.

Aplicativo de fotos da Apple

O novo aplicativo Photo nos produtos Apple virá com melhores recursos de navegação e organização. Você também terá novas maneiras de descobrir suas fotos favoritas, como as de seus amigos, familiares e animais de estimação.

Digamos que você esteja procurando fotos do almoço tiradas há uma semana. Basta digitar ‘comida’ e o aplicativo mostrará todas as imagens com comida.

O design do aplicativo também foi integrado em uma visualização única – todas as opções em um só lugar para que você economize tempo na busca por fotos.

visionOS 2

visionOS 2 é um sistema operacional atualizado para o Apple Vision Pro, criado para tornar sua experiência ainda mais envolvente e aumentar sua produtividade.

Novas adições aqui incluem:

A melhor maneira de criar fotos espaciais com imagens da sua galeria.

Gestos manuais que podem ser usados ​​para acessar informações/arquivos.

Novos recursos para Mac Virtual Display.

Um novo modo de viagem e um novo modo de usuário convidado.