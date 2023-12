Trailer de GTA 6 quebra recordes mundiais, supera Mr. Beast no YouTube em número de visualizações

O trailer oficial do tão aguardado jogo GTA 6 quebrou recordes mundiais em termos de visualizações em um vídeo não musical nas primeiras 24 horas no YouTube, superando Mr. Beast.

A princípio, registrando 95 milhões de visualizações em apenas 24 horas, o GTA 6 provavelmente se tornará o jogo mais aguardado de todos os tempos.

A Rockstar Games, a icônica desenvolvedora responsável pela série Grand Theft Auto, decidiu lançar o trailer antes do previsto após um vazamento que deixou a comunidade de jogos em frenesi. O trailer está se aproximando rapidamente da marca incrível de 100 milhões de visualizações.

O trailer de GTA 6 acabou de quebrar nosso recorde de mais visualizações no YouTube em 24 horas.

– Mr. Beast

Em sua conta no X (antigo Twitter), a Rockstar Games escreveu:

“Nosso trailer vazou, então por favor, assista à coisa real no YouTube“.

Até mesmo esta postagem registrou 82 milhões de visualizações e 1,1 milhão de curtidas.

Jogadores ansiosos aguardam o lançamento de GTA 6

O trailer, junto com uma série de vazamentos, sugere que o jogo será ambientado na cidade fictícia de Leonida, com Vice City servindo como seu cenário principal. Os jogadores encontrarão uma nova dimensão com esta versão do jogo GTA, que será ambientado em meio a pântanos e outros locais inspirados na Flórida.

GTA 6 estará disponível apenas nos consoles mais recentes: Xbox Series X/S e PS5. O jogo vai pular completamente a geração anterior de consoles.

Mesmo que os desenvolvedores ainda não tenham divulgado nenhuma informação sobre o lançamento de uma versão para PC, a tendência histórica sugere que os jogadores podem ter que esperar alguns anos para acessá-lo em computadores.

GTA 6 será provavelmente lançado em 2025, e o trailer já está criando um grande momentum.

A expectativa em torno de GTA 6 está se construindo há mais de uma década, já que a última versão, GTA 5, foi lançada em setembro de 2013.

Definitivamente, essa antecipação dos jogadores é natural. Além do mais, especialistas da indústria especulam que a sexta versão do popular jogo pode desafiar os recordes de vídeos musicais. Atualmente mantidos pelo BTS, a sensação do K-pop.

Só o tempo dirá se o trailer conseguirá ou não superar o recorde do vídeo da música “Butter” do BTS, que tem 108 milhões de visualizações.

Grand Theft Auto V já conquistou seu lugar no Guinness World Records, sendo registrado como o segundo jogo mais vendido de todos os tempos. Vendendo 11,21 milhões de cópias, arrecadou impressionantes US$ 815,7 milhões em receitas no dia do lançamento.

Em conclusão, apenas o lendário Minecraft está à frente do GTA nos livros de recordes. Contudo, a Rockstar Games está se mostrando como uma forte concorrente para a atenção global.

GTA 6 inova no protagonismo

Ao contrário de suas versões anteriores, a Rockstar Games apresentará Lucia, uma protagonista feminina em GTA 6.

O segundo protagonista é Jason, retratado como o par romântico de Lucia. Isso marca um momento histórico na indústria de jogos, e os fãs já fizeram comparações com Bonnie e Clyde.

Com este lançamento, a Rockstar Games continua a dominar a indústria de jogos, demonstrando a loucura que um trailer pode gerar.