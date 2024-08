Tribunal acusa Google de monopólio ilegal sobre buscas online

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Nesta semana o juiz Amit P. Mehta, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, concluiu que o Google é culpado de violar leis antitruste. O veredito aponta que a empresa tenta estabelecer um monopólio na indústria de pesquisas online.

O tribunal acusa a gigante tecnológica de pagar companhias como Apple, Samsung e Mozilla, por exemplo, para configurarem o Google como ferramenta de busca padrão em seus dispositivos. Dessa forma, os usuários acabam por não ter a oportunidade de escolher usar os concorrentes.

De acordo com a decisão:

“o Google é um monopolista e agiu como tal para manter seu monopólio”

Argumentação da Defesa

Por outro lado, o Google, em sua defesa, argumenta que o sucesso da empresa não é fruto de práticas monopolistas. A ampla gama de produtos que a empresa oferece é o que a distancia dos concorrentes.

Além disso, a empresa destaca que a disparidade nos números parece tão grande apenas porque a comparação é feita exclusivamente com outros motores de busca.

Para uma análise mais precisa do mercado, o Google sugere que comparem seus números com os de empresas que também dependem do tráfego online, como é o caso da Amazon, por exemplo.

Kent Walker, presidente de assuntos globais da Alphabet, empresa-mãe do Google, ressalta que a decisão do tribunal reconhece que esse é o motor de busca de maior qualidade na indústria.

Ele destaca que em todas as avaliações de rotina conduzidas pela Apple e Mozilla, o Google tem resultados melhores que os dos concorrentes. No entanto, Walker critica o fato de que o veredito pode vir a limitar a facilidade de acesso ao Google.

Assim, a decisão representa uma derrota significativa para o Google e pode ter um impacto profundo em seu futuro. Os acordos podem envolver uma cláusula que obrigue a empresa a vender partes de seus negócios.

Além disso, esse veredito tem o potencial de alterar a maneira como usamos a internet. Em resposta, o Google já anunciou que pretende recorrer da senteça.

Vale destacar também que um processo em separado determinará quais são as medidas necessárias para que a empresa volte a atuar em conformidade com a legislação antitruste, que a ação em causa acusa o Google de violar.

Um pouco sobre o histórico do caso

O Departamento de Justiça dos EUA em conjunto com um grupo de estados norte americanos entrou com a ação antitruste em questão contra o Google em 2020. No entanto, o julgamento só teve início em 2023.

A acusação se baseia na prática do Google de pagar bilhões de dólares a empresas de tecnologia para ser o motor de busca padrão em seus dispositivos.

Segundo um relatório do New York Times, a Apple sozinha recebeu cerca de 18 bilhões de dólares da empresa. O pagamento é para garantir que os equipamentos já venham configurados de fábrica com o Google definido como ferramenta de pesquisa padrão.

Da mesma forma, pesquisas indicam que o Google controla mais de 90% do mercado de buscas. Assim, a empresa acaba por ter uma posição dominante também no mercado de anúncios patrocinados, o que amplia ainda mais a diferença entre o Google e os outros motores de busca concorrentes.

Por fim, é importante lembrar que o Google enfrenta outro importante processo judicial por acusações de monopólio. Dessa vez, o Departamento de Justiça e oito estados dos EUA acusam a empresa de práticas anticompetitivas na indústria de publicidade online. O julgamento está previsto para começar em setembro.