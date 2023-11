Tribunal dos EUA rejeita caso de violação de direitos autorais movido contra provedores de serviços de imagens de IA

Um grande golpe atingiu os artistas que estão resistindo às gerações de imagens de IA treinadas com base em suas obras de arte, eles perderam sua primeira batalha de direitos autorais em um tribunal distrital dos EUA. O Juiz William H. Orrick rejeitou a ação coletiva. Ele decidiu que não era plausível determinar se as imagens geradas por IA estavam de fato violando as leis de direitos autorais.

A ação judicial em questão foi movida contra três provedores de serviços de geração de imagens de IA: Midjourney, Stability AI e DeviantArt.

No entanto, os réus solicitaram a rejeição do caso, o que o juiz, em grande parte, concedeu com base nos problemas presentes na ação judicial.

Entretanto, os autores da ação receberam a oportunidade de rever sua alegação quanto à forma exata pela qual os provedores de serviços em questão violaram as leis de direitos autorais.

Juiz Orrick alega que a ação judicial apresentava “inúmeros” defeitos

As artistas Karla Ortiz, Sarah Anderson e Kelly McKernan moveram a ação judicial. A alegação foi que os provedores de serviços de IA incluíram seus trabalhos nos conjuntos de dados LIAON que utilizaram. Portanto, treinar seus modelos de IA com base nesses conjuntos de dados violaria as leis de direitos autorais, conforme alegaram as artistas.

No entanto, o Juiz Orrick observou que o argumento delas tinha “inúmeros” defeitos, incluindo o fato de que McKernan e Ortiz não haviam registrado direitos autorais para suas obras de arte no Escritório de Direitos Autorais dos EUA.

No caso de Anderson, somente 16 das centenas de imagens mencionadas na ação judicial haviam sido de fato registradas com direitos autorais. Ela terá permissão para prosseguir com sua alegação de violação de direitos autorais para essas 16 obras de arte.

Outro problema para os autores da ação é que simplesmente não é plausível que todas as Imagens de Treinamento usadas para treinar Stable Diffusion estivessem protegidas por direitos autorais (em oposição a serem passíveis de direitos autorais), ou que todas as Imagens de Saída dos usuários do DeviantArt dependessem (teoricamente) de Imagens de Treinamento com direitos autorais e, portanto, todas as imagens de saída seriam imagens derivadas. – Juiz Orrick

Orrick ofereceu aos autores da ação a oportunidade de revisar sua ação judicial. No entanto, ele se negou a aceitar que “reivindicações de direitos autorais baseadas em uma teoria derivada possam persistir na ausência de alegações de ‘semelhança substancial'”, mesmo que as artistas forneçam mais clareza e restrinjam suas alegações a imagens de saída derivadas de obras de arte com direitos autorais usadas no treinamento.

Segundo o juiz, existe uma diferença entre os casos em que as artistas estavam se baseando. Eles reconhecem que, para uma reivindicação de violação de direitos autorais ser válida. Portanto, a obra derivada do suposto infrator deve conter partes protegidas da obra original ou apresentar semelhanças com ela.

Implicações da decisão

A decisão do tribunal indica que os casos de direitos autorais podem estar em risco. A menos que os artistas possam comprovar de forma direta a referência de uma imagem gerada por IA em sua obra. O fato de que os artistas muitas vezes não registram muitas de suas obras com direitos autorais pode deixar os provedores de serviços de IA livres de responsabilidade.

Isso é um grande golpe para os artistas que têm lutado contra a prática de treinar modelos de IA generativa com base em seu trabalho criativo.

A decisão pode servir como um precedente para outros julgamentos semelhantes em andamento nos EUA. Além disso, pode potencialmente inclinar a balança a favor das empresas de tecnologia em alguns casos.

Por exemplo, programadores entraram com uma ação contra o GitHub, de propriedade da Microsoft. Eles alegaram que códigos postados com licenças de código aberto foram usados para treinar o assistente de programação Copilot do GitHub. O caso, apresentado em um tribunal distrital de San Francisco, acusa o Copilot de ignorar, violar e remover licenças.

No entanto, nem tudo são más notícias para aqueles que travam batalhas de direitos autorais contra a IA generativa. Seguindo o exemplo da decisão, a ação coletiva contra a OpenAI e o caso de Sarah Silverman contra o Meta podem potencialmente ver as decisões favorecendo os autores da ação. Em ambos os casos, os autores da ação já têm proteção de direitos autorais.

Resumindo, se a obra original está devidamente registrada com direitos autorais, pode haver a rejeição dos pedidos de anulação de reivindicações de direitos autorais ou ações judiciais contra as empresas de IA.