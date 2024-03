Trump diz que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional

Nos EUA há uma discussão em relação ao futuro do TikTok no país. Isso porque alguns legisladores e funcionários da inteligência sustentaram a tese de que a empresa que controla o TikTok, a ByteDance, poderia ser obrigada a fornecer dados de usuários para o governo chinês.

De acordo com os legisladores, isso poderia afetar a privacidade e a segurança nacional dos americanos. Diante disso, suas inquietações levaram a diversos argumentos a favor e contra a plataforma de mídia social. À medida que os argumentos se intensificavam, o ex-presidente Donald Trump se pronunciou com uma perspectiva diferente.

Em uma entrevista recente à CNBC, Trump reiterou as suas preocupações de longo prazo em relação à popularidade da aplicação de vídeos curtos. Na ocasião, ele as classificou como uma ameaça à segurança nacional devido à sua origem na China.

Todavia, ao se opor à plataforma, Trump também reconheceu a possibilidade de repercussões e impactos que uma abstinência total do TikTok poderia ter, especialmente entre os usuários mais jovens.

O projeto de lei proposto e a resposta do TikTok

Os comentários de Trump surgem durante a tramitação de um projeto de lei que pode ter um impacto significativo no futuro do TikTok no país. A legislação proposta será discutida de forma acelerada na quarta-feira.

Isso daria à ByteDance cerca de seis meses para alienar o TikTok ou enfrentaria consequências graves, incluindo possível remoção de lojas de aplicativos e plataformas de hospedagem na web. Em resposta, o TikTok montou uma defesa vigorosa, enviando uma carta ao Congresso afirmando que a empresa:

“não pertence ou é controlada pelo governo chinês.”

A carta sustenta que, caso o TikTok fosse vendido a outro interessado, não haveria garantia de que o novo proprietário continuaria o esforço de US$ 1,5 bilhão da companhia para proteger os dados dos usuários dos Estados Unidos de possíveis interferências ou uso indevido.

A fim de aprimorar a urgência, o FBI, o Departamento de Justiça e o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional programaram um briefing confidencial para os membros da Câmara na próxima terça-feira.

Numa entrevista recente, Trump reconheceu os perigos de segurança representados pelo TikTok, mas também demonstrou preocupação com as possíveis consequências não esperadas de uma proibição.

Ele suscitou, de forma específica, que tal medida poderia beneficiar desnecessariamente empresas como a Meta Platforms (anteriormente denominada Facebook), que ele rechaçou com veemência.

“Não pretendo fazer o Facebook dobrar de tamanho”, afirmou Trump, acrescentando: “E se você banir o TikTok, (então) o Facebook e outros, mas principalmente o Facebook, serão grandes beneficiários. E acho que o Facebook tem sido muito desonesto.”

Os comentários de Trump demonstram o seu desencontro com a Meta Platforms, que, anteriormente, vetou o uso do Facebook e do Instagram após o motim de 6 de janeiro de 2021, no Capitólio dos Estados Unidos.

O impacto nos usuários jovens e o caminho a seguir

Além das implicações políticas e de segurança, Trump reconheceu o potencial de um possível impacto na base de usuários predominantemente jovens do aplicativo.

“Há muitas crianças no TikTok que enlouquecerão sem ele.”

Ele notou que o app se tornou um elemento relevante na rotina e no estilo de vida de muitos jovens. À medida que o debate se aprofunde, Shou Zi Chew está agendado para uma visita ao Capitólio no final desta semana, com o objetivo de estabelecer uma interação com os senadores e, consequentemente, influenciar suas opiniões.

No entanto, o presidente Joe Biden já demonstrou a sua vontade de assinar o projeto de lei. Isso sendo aprovado em ambas as câmaras do Congresso. Apesar de o projeto de lei ter sido bem-sucedido, existem dificuldades significativas. É incerto se a China aprovaria qualquer potencial venda ou desinvestimento do TikTok.

Dada a complexidade de tal transação, o prazo de seis meses proposto na legislação pode revelar-se uma meta ambiciosa. Os legisladores enfrentam agora um delicado equilíbrio. Isso porque estão presos entre as preocupações com a segurança nacional e a imensa popularidade do aplicativo, especialmente entre as gerações mais jovens.