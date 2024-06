Tudo que a Qualcomm anunciou na Computex 2024

Na Computex 2024, a Qualcomm confirmou que o Snapdragon X Elite e o Snapdragon X Plus serão lançados com 22 PCs Copilot+ diferentes.

A empresa também fez comentários sobre o futuro da IA ​​generativa e como seu NPU Snapdragon X Hexagon é mais eficiente em termos energéticos do que seus rivais.

Por último, mas não menos importante, a Qualcomm também anunciou um novo hub de IA para desenvolvedores. O qual tornará mais fácil para eles criarem aplicativos que tirem proveito das funções de IA. O kit estará disponível ainda este mês para pré-encomenda.

A palestra da Qualcomm na Computex 2024, proferida pelo CEO Christian Amon, girou principalmente em torno de sua colaboração com a Microsoft.

Pouco antes da Computex 2024, a Qualcomm anunciou os novos chips Snapdragon X Elite e X Plus, que conseguem realizar determinadas tarefas de IA sem conexão com a Internet. A Microsoft então fez um acordo com a Qualcomm para usar esses chips em seu novo laptop Surface e tablet Surface Pro.

Outros fabricantes de laptops, como Lenovo, Dell, Asus e Acer, também planejam usar os mais recentes chips Snapdragon da Qualcomm para alimentar sua próxima geração de laptops. Afinal, além dos recursos aprimorados de IA, esses chips também oferecem melhor duração da bateria e executarão o chatbot Copilot AI da Microsoft.

Porém, isso é o que já sabíamos antes do evento. Agora, na Computex 2024, ambas as empresas, ou seja, Qualcomm e Microsoft, lançaram um pouco mais de luz sobre sua colaboração, enquanto a Qualcomm nos deu um vislumbre de seus planos futuros para a série Snapdragon.

3 destaques importantes da apresentação da Qualcomm

Vamos nos aprofundar nos anúncios da Computex 2024 da Qualcomm:

PCs Snapdragon e Copilot+

A palestra começou com um pequeno carretel Copilot + PC que foi inteiramente filmado no Snapdragon. O conceito do vídeo foi “The PC Reborn”. Esta foi de fato uma forma inteligente de anunciar a nova gama de PCs que terá chips Snapdragon da Qualcomm e Copilot+ da Microsoft.

Também foi confirmado que o Snapdragon X Elite e o Snapdragon X Plus serão lançados com 22 PCs Copilot+ diferentes, que consistirão em vários formatos, de laptops a tablets e conversíveis

Em seguida, a Qualcomm exibiu outro vídeo com o CEO da Microsoft, Satya Nadella, onde ele confirmou a colaboração entre as duas empresas e disse como elas vão construir juntas os “PCs Windows mais rápidos e inteligentes de todos os tempos”.

Futuro da IA ​​generativa

A Qualcomm também abordou o futuro da IA ​​generativa em sua palestra e compartilhou um vídeo, dando-nos uma ideia de como os assistentes de IA em breve poderão nos ajudar até mesmo nas tarefas diárias mais mundanas.

Para fazer isso, a empresa criou o Snapdragon X Hexagon NPU. Com 45 TOPS, está previsto para ser o NPU para laptops mais rápido do mundo.

Abordando os crescentes requisitos de energia da IA ​​– algo sobre o qual falei em detalhes em meu resumo dos anúncios Computex da Nvidia – a Qualcomm traçou um paralelo entre o Snapdragon X Elite XIE-80-100 e o MacBook Pro M3 e Intel Core Ultra 7 155H. Ele mostrou que o Snapdragon fornece potência por watt muito melhor em comparação com os outros dois.

Hub de IA para desenvolvedores

A Qualcomm anunciou ainda um novo hub de IA para desenvolvedores. Isso tornará mais fácil para eles criar aplicativos que aproveitem as funções de IA.

Por fim, o Snapdragon Dev Kit para Windows estará disponível ainda este mês para pré-encomenda.

Concorrência da Qualcomm

Os chips mais recentes da Qualcomm sejam sem dúvida impressionantes. No entanto, a empresa não é a única a fazer movimentos significativos no espaço de CPU e chips de IA.

Por exemplo, a AMD lançou uma nova série de chips AI (Ryzen AI 300), que será usada para criar uma nova linha de PCs Copilot+. O mesmo vale para a Intel e seu chipset Lunar Lake AI.

No entanto, como esses laptops ainda não foram lançados (os PCs Ryzen AI 300 serão lançados em julho, enquanto os laptops Intel Lunar Lake serão lançados ainda este ano), a Qualcomm terá a liderança. Mas não demorará muito e em breve estará competindo com dois de seus maiores rivais.

No entanto, as conquistas da Qualcomm são significativas, isso porque, ao contrário da AMD e da Intel, a empresa não foi considerada uma empresa de computação tão importante como as que falamos aqui.