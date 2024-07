UE acusa X de Elon Musk de enganar usuários e violar regulamentos DSA

Na sexta-feira, a Comissão Europeia acusou a X de enganar usuários com suas práticas de verificação de contas abaixo do padrão (o processo de emitir marcas de seleção azuis).

O X ainda não respondeu a essas alegações. Mas, se for considerado culpado, terá que pagar uma multa de até 6% de sua receita anual global.

As observações vêm de uma investigação formal aberta contra o X no ano passado, depois que as autoridades encontraram algumas contas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah na plataforma.

A plataforma de mídia social X (Twitter), de propriedade de Elon Musk, foi acusada de violar a Lei de Serviços Digitais da UE. Aliás, a acusação número um era “enganar usuários”.

Margrethe Vestager, funcionária de alto escalão da Comissão Europeia, leu uma declaração na sexta-feira abordando a questão e disse:

“Em nossa opinião, o X não cumpre com o DSA em áreas-chave de transparência, ao usar padrões obscuros e, assim, enganar os usuários, ao não fornecer um repositório de anúncios adequado e ao bloquear o acesso aos dados para pesquisadores.”

Também acabaram levantadas questões sobre como a empresa escolheu lidar com a verificação de contas. A agência disse que os critérios do X para oferecer a cobiçada marca de seleção azul não atendem aos padrões da indústria. Então, de certa forma, o site está enganando seus usuários.

X sofre críticas por vender marca de verificação

Ao contrário de outras plataformas de mídia social, onde a marca de verificação é dada a figuras públicas após consideração cuidadosa, o X a dá para qualquer um que pague por sua assinatura mensal. Isso significa que usuários com intenção maliciosa podem facilmente ganhar a confiança de outros na plataforma.

O X também foi acusado de violar as políticas de publicidade da UE sobre quem pode acessar seus dados. Sob a cláusula de transparência no DSA, as empresas devem ter um repositório pesquisável de anúncios, o que X não tem.

Por último, mas não menos importante, o X também não fornece acesso adequado aos seus dados públicos para pesquisadores. Na verdade, a rede social também aumentou os preços para acessar dados da empresa e proibiu o “scraping” de dados na plataforma.

Se o X for considerado culpado de violar as diretrizes do DSA, ele terá que pagar uma multa de até 6% de sua receita anual global.

Uma investigação formal foi aberta contra o X no ano passado depois que as autoridades encontraram algumas contas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah no X. Basicamente, o X estava concedendo verificação a grupos terroristas, que estavam regularmente espalhando conteúdo de ódio por meio de suas contas.

Naturalmente, a UE agora também está analisando as práticas de moderação de conteúdo do X. Além disso, avalia se a plataforma de Elon Musk está fazendo o suficiente para combater a desinformação.

O que é o DSA?

DSA significa Lei de Serviços Digitais, um conjunto de leis introduzidas no ano passado para governar efetivamente entidades online e manter seu poder sob controle.

Uma das regras primárias do DSA é que as empresas devem evitar “padrões obscuros”. Basicamente, significa que as empresas devem se abster de adicionar qualquer elemento às suas plataformas que sutilmente incite os usuários a abrir mão de seus dados pessoais ou tomar uma decisão que a empresa quer que eles tomem.

Por exemplo, você pode ter notado que, ao entrar em um novo site, ele tenta persuadi-lo a compartilhar seus dados pessoais exibindo uma grande caixa pop-up no meio do texto. Enquanto isso, a opção para cancelar geralmente fica escondida em algum lugar, em fontes pequenas.

Então, às vezes, usuários que só querem voltar ao conteúdo principal do site relutantemente compartilham seus detalhes. Esta é uma forma de manipulação que a UE quer que as empresas evitem.