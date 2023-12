UE inicia investigação sobre as práticas de conteúdo da rede social X, podendo resultar em multas pesadas

Em uma medida significativa, a União Europeia (UE) iniciou uma investigação formal sobre a rede social X (antigo twitter) em relação às suas práticas de moderação de conteúdo. Esta investigação ocorre sob o Ato de Serviços Digitais (DSA), que foi promulgado recentemente. Isso pode resultar em potenciais multas substanciais ou penalidades por ineficiência para a plataforma de mídia social.

Um nome proeminente na regulamentação digital europeia, Thierry Breton, dirigiu-se à X ao mencionar as suspeitas de infrações. Ele focou na ineficiência da rede social em lidar com o conteúdo relacionado ao conflito entre Hamas e Israel, juntamente com o lançamento do sistema de verificação paga. Os oficiais da UE rotularam isso como “suspeita de design enganoso”.

Como parte desta investigação, os oficiais irão explorar diferentes aspectos. O que inclui os programas de crowdsourcing da X para verificar fatos – Notas da Comunidade. Além disso, avaliar a eficácia deste programa em criar uma defesa contra a desinformação em processos eleitorais e divulgações cívicas.

O que está em questão é se a X cumpriu com as obrigações legais

Breton expressou a necessidade de examinar se o gigante das mídias sociais cumpriu ou não com as obrigações legais ao combater a publicação de desinformação e conteúdo ilegal por parte de seus usuários.

Além disso, esta investigação deve examinar se X forneceu dados adequados a pesquisadores independentes. Assim, a estratégia de Musk de aderir às normas prescritas no DSA virá à tona.

Caso a X seja considerada culpada por violar as normas, suas multas podem chegar a 6% de suas receitas globais anuais.

Recentemente, a X anunciou uma nova taxa para conceder acesso a dados, que também será examinada. Acadêmicos que estudam desinformação e extremismo rotularam essa medida como “excessivamente cara”.

Inicialmente, essa taxa era aplicável a todas as contas, o que ameaçava a disseminação de atualizações de serviço público na plataforma. Posteriormente, Musk a dispensou para contas governamentais.

No passado, Breton havia emitido alertas à X e a outras plataformas de mídia social sobre o sistema rigoroso de monitoramento da UE, juntamente com o impacto de sua conformidade legal.

X responde ao anúncio da UE

Em resposta ao anúncio feito pela UE, a X expressou sua intenção de cooperar com o processo investigativo. A plataforma também afirmou que permanecerá em conformidade com as normas do DSA.

A X está focada em criar um ambiente seguro e inclusivo para todos os usuários em nossa plataforma, ao mesmo tempo em que protege a liberdade de expressão, e continuaremos a trabalhar incansavelmente para alcançar esse objetivo.

– X

Esta é a primeira investigação formal realizada sob o DSA, o que marca a determinação da UE em impor normas rigorosas às grandes empresas de tecnologia.

A controvérsia coloca a reputação da X sob escrutínio, pois continua enfrentando desafios relacionados à disseminação de desinformação. Desde que Musk assumiu a empresa, sua posição sofreu uma mudança significativa.

Com uma redução substancial de pessoal, surgiram preocupações sobre a publicação de conteúdo extremista na plataforma. Isso até desencadeou um boicote publicitário na X nos Estados Unidos.

Portanto, o resultado da investigação da UE provavelmente terá um impacto abrangente nas estratégias de moderação de conteúdo desta plataforma de mídia social.