UE reforça controle sobre sites pornográficos com regras mais rígidas

A Comissão Europeia (UE) tem novas regras para Pornhub, XVideos e Stripchat – eles precisam criar um relatório detalhado de avaliação de risco e tomar medidas para mitigar riscos sistêmicos em seu serviço.

Os sites terão que cumprir a ordem ainda em abril.

A penalidade pelo não cumprimento é de 6% de sua receita global anual.

Na sexta-feira, a Comissão da União Europeia impôs novas obrigações a plataformas pornográficas populares, tais como: Pornhub, Stripchat e XVideos. As determinações se dão sob a Lei de Serviços Digitais (DSA).

Numa declaração oficial, a Comissão afirmou que “estas obrigações específicas incluem a apresentação de relatórios de avaliação de risco à Comissão, a implementação de medidas de mitigação para fazer face aos riscos sistêmicos associados à prestação dos seus serviços”.

De acordo com a definição dada pela DSA, o risco sistemático inclui:

Conteúdo ilegal;

Conteúdo que ameaça a saúde pública;

Compromete o bem-estar físico e mental;

Incentiva a violência baseada no gênero;

Ameaça a segurança pública e os processos eleitorais; e

Compromete direitos fundamentais.

Além disso, as três empresas terão que manter total transparência em questões relacionadas à publicidade e também dar acesso gratuito dos dados aos pesquisadores.

Caso não cumpram as regras a multa estipulada é de até 6% do seu volume de negócios global.

Por que apenas esses sites?

Existem muitos sites de conteúdo adulto online, então você pode se perguntar por que apenas esses três receberam notificação? Isso é porque estas 3 plataformas são classificadas como ’empresas online muito grandes’.

Para o DSA, os sites que recebem mais de 45 milhões de utilizadores por mês na UE são organizações de grande dimensão (gatekeepers) e enfrentarão regras mais rigorosas. Por exemplo, esses sites precisarão:

Manter um banco de dados público de todos os seus anúncios.

Obtenha auditorias independentes pelo menos uma vez por ano.

Partilhar os seus dados com a Comissão e outras agências nacionais para fins de monitorização, e assim por diante.

Atualize seus números (ou seja, o número total de usuários mensais que eles obtêm) a cada 6 meses.

Caso tenham menos de 45 milhões de usuários mensais durante todo o ano, não farão parte da lista.

A razão para regras tão rígidas é bastante simples. Quanto maior é uma empresa, maior é a sua base de usuários e a influência que tem sobre o público. Esse poder não pode ficar sem regulamentação. A UE já nomeou seis empresas de tecnologia como “gatekeepers” – Amazon, Google, Meta, Byte Dance, Apple e Microsoft.

Um pouco sobre a Lei do Serviço Digital na UE

A UE apresentou o DSA pela primeira vez em novembro de 2022 e ele entrou em vigor em 25 de agosto de 2023. A regulamentação tem como objetivo criar um ecossistema online seguro e confiável na UE.

Portanto, trata-se de uma diretiva centrada no usuário que garantirá que as reclamações dos clientes sejam levadas a sério, que eles tenham uma experiência online agradável e que as empresas sejam transparentes com seus usuários.

Tem havido alguma resistência às novas regras. Só para exemplificar, empresas como a Amazon e a Zalando afirmam que foram erroneamente classificadas como plataformas em linha de grande dimensão, mas a Comissão tem se mantido firme nas suas decisões até agora. Até mesmo o TikTok desafiou seu status de guardião da lei.

Até o momento, não houve nenhum caso de violação grave. No entanto, com a UE reforçando o seu controle sobre a Lei, isto pode mudar muito em breve e, portanto, poderemos ver a imposição de pesadas penalidades.