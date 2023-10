União Europeia emite ultimato para gigantes das redes sociais sobre a desinformação relacionada a Israel e o Hamas

A União Europeia (UE) está tomando uma posição contra a disseminação desenfreada de desinformação nas plataformas de mídia social, em meio aos recentes ataques do Hamas a Israel.

Enquanto o X (antigo Twitter) já está sendo investigado, a ONU emitiu um sério aviso à Meta, a empresa-mãe do Facebook e do Instagram.

O chefe da UE também exigiu informações sobre as medidas “proporcionais e eficazes” tomadas para conter a disseminação de desinformação em suas plataformas.

A princípio, essas ações ocorrem em um momento em que a UE expressou sua resolução em combater a proliferação de informações falsas. O conteúdo envolve vídeos enganosos ou imagens manipuladas relacionadas ao conflito em curso entre Israel e o Hamas.

Em seguida, Thierry Breton, o chefe da indústria da UE, emitiu uma mensagem clara à Meta, enfatizando a urgência de abordar o problema da desinformação.

Por fim, ele deixou claro que a gigante das redes sociais deve tomar “medidas oportunas, diligentes e objetivas”. E também que tinha apenas 24 horas para demonstrar seu compromisso em enfrentar esse problema em conformidade com a lei europeia.

Meta reconhece a gravidade do problema

Com uma resposta imediata às alegações feitas pela União Europeia, a Meta reconheceu a gravidade do problema.

Estabelecemos rapidamente um centro de operações especiais com especialistas, incluindo pessoas fluentes de hebraico e árabe, para monitorar de perto e responder a essa situação de forma rápida.

– disse um porta-voz da Meta

Simultaneamente, a empresa também afirmou que suas equipes estão trabalhando incansavelmente para fazer cumprir as políticas da plataforma e as leis locais. Além disso, a empresa está colaborando com verificadores de fatos independentes para combater a desinformação.

Curiosamente, a Meta não é a única plataforma de mídia social a atrair a ira da UE. Em uma carta endereçada a Elon Musk, o Sr. Breton expressou preocupação de que o X não esteja abordando de forma adequada o “conteúdo violento e terrorista” que circula na plataforma.

Musk defendeu as ações de sua empresa, alegando que eles haviam removido contas recém-criadas afiliadas ao Hamas e solicitado à UE uma lista das supostas violações.

O Sr. Breton também destacou relatos de “imagens e informações falsas e manipuladas” circulando no X. Ele insistiu que a gigante das redes sociais aborde esse problema com prioridade.

A Lei de Serviços Digitais (DSA) da UE visa proteger os usuários contra a desinformação

A Lei de Serviços Digitais, formulada pela UE, tem como objetivo proteger os usuários de redes sociais contra a desinformação e notícias falsas que circulam nas plataformas. A DSA se aplica a grandes plataformas online com mais de 45 milhões de usuários da UE.

Essas plataformas incluem a Meta e o X e estão sujeitas às regras mais rigorosas projetadas para abordar riscos potenciais.

A UE pode impor uma penalidade de até 6% do faturamento global dessas empresas e até suspender seus serviços em caso de não conformidade com a DSA.

Em uma notável decisão, Musk aboliu o Conselho de Confiança e Segurança do Twitter logo após adquirir a empresa em 2022. O conselho era formado por cerca de 100 grupos independentes. Eles orientavam a plataforma sobre questões como automutilação, abuso infantil e discurso de ódio desde sua criação em 2016.

A decisão de Musk de dissolver o conselho gerou discussões sobre as responsabilidades das principais empresas de mídia social em relação à moderação de conteúdo.

A UE está demonstrando suas responsabilidades ao abordar eventos que envolvem a disseminação de desinformação e violações de suas regulamentações. Neste caso, o debate sobre a moderação de conteúdo das redes sociais provavelmente irá moldar a maneira como os usuários consomem informações das plataformas de mídia social.