Vendas do Apple Watch foram interrompidas nos Estados Unidos em meio a uma disputa de patentes

Em um golpe significativo para sua dominação no mercado de smartwatches, a Apple interrompeu a venda de seus modelos mais recentes, o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2, nos Estados Unidos.

Essa decisão da gigante da tecnologia ocorre após a intervenção da Casa Branca em uma decisão da Comissão de Comércio Internacional (ITC, na sigla em inglês) sobre uma questão de infração de patente.

A decisão, aguardada ansiosamente até 25 de dezembro, causou ondas na indústria de tecnologia. Ou seja, este é mais um exemplo que reflete o valor dos direitos de propriedade intelectual na era digital.

A disputa envolveu uma patente de oxímetro de pulso de propriedade da Masimo, fabricante de dispositivos médicos. Em outubro, a ITC considerou a Apple culpada de infringir essa patente.

A Masimo utiliza tecnologia baseada em luz para medir o nível de oxigênio no sangue.

Conforme a decisão, os modelos avançados de smartwatch da Apple foram proibidos de importação e venda nos EUA. No entanto, as implicações da decisão não afetarão o Apple Watch SE, um modelo mais barato.

Após consultas cuidadosas, a embaixadora Tai decidiu não reverter a determinação da ITC, e a decisão da ITC tornou-se final em 26 de dezembro de 2023.

– Katherine Tai, representante comercial dos EUA

A loja online da Apple já havia retirado os modelos de relógio em questão. As lojas físicas também não venderam esses relógios na última terça-feira.

Apple apela para o Tribunal Federal

Em resposta à decisão, a Apple apresentou um recurso ao Tribunal Federal para reverter a decisão da ITC. Além de seguir a rota legal para combater a disputa, a Apple está explorando a possibilidade de fazer certas modificações técnicas em seus relógios Series 9 e Ultra 2 na tentativa de se adequar às regulamentações da Alfândega dos EUA.

A Apple também solicitou uma suspensão temporária da proibição até que a Alfândega dos EUA avalie seu produto redesenhado, previsto para 12 de janeiro. A gigante da tecnologia teme “danos irreparáveis” caso a proibição permaneça durante o recurso.

Nós discordamos veementemente da decisão da USITC e da ordem de exclusão resultante, e estamos tomando todas as medidas para devolver o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 aos clientes nos EUA o mais rápido possível.

– Apple

Embora a proibição tenha deixado as lojas online e físicas da Apple em um vazio perceptível, outros vendedores como Best Buy e Amazon continuam a vender seu estoque existente. Esses relógios contestados estarão disponíveis para venda fora do país.

Masimo acusa a Apple de infração de patente deliberada

Joe Kiani, CEO da Masimo, afirmou que a Apple infringiu deliberadamente a patente. Essa disputa legal não é nova, uma vez que a Apple havia apresentado dois processos por infração de patente contra a empresa em outubro de 2022.

Em várias entrevistas e declarações, Kiani apresentou uma narrativa mais ampla sobre a proteção dos direitos de propriedade intelectual contra os principais players da indústria.

A decisão de hoje da USITC envia uma mensagem poderosa de que mesmo a maior empresa do mundo não está acima da lei.

– Joe Kiani, CEO da Masimo

O histórico de intervenção presidencial em questões semelhantes parece interessante. Em 2013, o presidente Obama vetou uma decisão da ITC que teria proibido iPhones e iPads mais antigos por violação de uma patente da Samsung. Por outro lado, a administração Biden decidiu não seguir essa estratégia neste caso.