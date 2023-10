Vice-presidente de Taiwan critica China por investigação da Foxconn em meio a tensões eleitorais

O vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, criticou a China por lançar uma investigação fiscal sobre a Foxconn, um importante fornecedor da Apple.

Este desenvolvimento surge num contexto de tensões crescentes no período que antecede as eleições de Taiwan, em janeiro, nas quais o fundador da Foxconn, Terry Gou, concorre como candidato presidencial.

Implicações políticas da investigação

As próximas eleições presidenciais de Taiwan aumentaram as implicações políticas da investigação fiscal da China sobre a Foxconn. Duas fontes familiarizadas com o assunto sugerem que a investigação ocorreu por razões políticas, possivelmente relacionadas com a aspiração presidencial de Terry Gou.

O Global Times, apoiado pelo Estado chinês, especulou que a candidatura de Gou poderia dividir os votos da oposição, beneficiando potencialmente Lai Ching-te, atualmente líder nas sondagens.

Esta situação sublinha o grande interesse da China no resultado das eleições e o seu desejo de influenciá-las. Além disso, a China considera Taiwan o seu território e tem se oposto consistentemente a qualquer movimento no sentido da independência de Taiwan.

Lai Ching-te, que acredita na autodeterminação de Taiwan, enfrenta forte resistência de Pequim. Tentou encetar conversações com a China, mas estas foram rejeitadas, refletindo as tensões e disputas mais amplas entre os dois governos.

O principal partido da oposição de Taiwan, o Kuomintang, nega ser pró-Pequim, mas está disposto a reiniciar as negociações com a China se vencer as eleições. Entretanto, o vice-presidente Lai Ching-te criticou a pressão da China sobre as empresas taiwanesas, especialmente durante as eleições.

Ele apelou à China para “cuidar e valorizar” as empresas taiwanesas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico da China.,

Lai argumentou que a interferência da China durante as eleições poderia fazer com que as empresas taiwanesas perdessem a confiança na China e potencialmente transferissem a sua produção para outro lugar.

E esta medida poderá ser prejudicial para a economia da China. Este comentário reflete o delicado equilíbrio de Taiwan na sua relação econômica com a China.

O contexto mais amplo da expansão global da Foxconn

A Foxconn, um importante player global na fabricação de eletrônicos, tem trabalhado para diversificar sua base de produção fora da China, com foco na Índia.

Esta diversificação pode ter contribuído para a decisão de Pequim de pressionar a empresa para manter a sua influência econômica regional. A equipe de campanha de Gou não comentou a investigação, enfatizando que ele não está mais envolvido nas operações diárias da Foxconn.

Depois disto, Taiwan acusou frequentemente a China de tentar exercer pressão militar e econômica. Isto destina-se a influenciar as suas eleições para favorecer candidatos mais favoráveis ​​à China.

O governo avalia que a liderança da China está descontente com a reportagem do Global Times sobre a investigação. Esta questão permitiu ao Partido Democrático Progressista, no poder, liderado por Lai, acusar a China de interferência nas eleições para obter o apoio dos eleitores.

Uma importante fonte de segurança de Taiwan sugeriu que a liderança sênior da China pode não estar satisfeita com a evolução da situação.

No entanto, o governo chinês não fez uma declaração oficial sobre a investigação da Foxconn e o assunto recebeu cobertura limitada da mídia na China.

Mas, em resposta à investigação da Foxconn, Ko Wen-je, candidato presidencial do Partido Popular de Taiwan, apela à China para esclarecer o impacto da investigação da Foxconn nas empresas taiwanesas. Ko enfatizou os desafios enfrentados pelo governo de Taiwan na comunicação com o continente em nome das empresas taiwanesas.

Ele também destacou a falta de canais diplomáticos entre os dois governos. É importante notar que a China cortou um mecanismo rotineiro de conversações entre governos com Taiwan.

Isto ocorreu depois que o presidente Tsai Ing-wen assumiu o cargo em 2016, complicando a comunicação e as relações diplomáticas.