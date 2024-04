Visa e Mastercard chegam a acordo de US$ 30 bilhões para reduzir taxas para comerciantes

Os gigantes dos pagamentos com cartão, Visa e Mastercard, chegaram a um acordo de cerca de US$ 30 bilhões que irá reduzir as taxas de crédito e débito para comerciantes.

Os US$ 30 bilhões são um acordo antitruste que potencialmente resolverá alegações de litígios iniciados em 2005. O acordo aguarda atualmente aprovação judicial e, se aprovado, se tornará um dos maiores acordos antitruste da história dos Estados Unidos.

🚨JUST IN: VISA & MASTERCARD REACH $30 BILLION SWIPE-FEE DEAL.

This is one of the most significant antitrust settlements ever.

Seeking to end a legal fight that spanned almost two decades.

Visa and Mastercard have agreed to cap credit-card swipe fees.

— Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) March 26, 2024