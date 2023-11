Wall Street enfrenta desafios devido a recente hack do ICBC

Depois do hack do ICBC, Wall Street está em estado de alerta. O ataque, direcionado à corretora norte-americana do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), ocorreu na semana passada e teve um impacto significativo nas operações dos serviços financeiros do ICBC em Nova York. Isto resultou em um apagão temporário e desafios financeiros.

Diante disso, Wall Street enfrenta agora uma tarefa importante: superar as questões mais urgentes.

Impacto do recente hack do ICBC

Em 30 de junho, a ICBC Financial Services, uma empresa de médio porte em Wall Street, ostentava cerca de US$ 24,5 milhões em ativos. Ela foca em questões relativas à liquidação e serviços financeiros para títulos de renda fixa.

Mas, na sequência do ataque, a corretora agora trata agora de liquidar a sua dívida de US$ 9 bilhões de dólares junto ao BNY Mellon. Isso lhe coloca uma grande pressão financeira, levantando preocupações sobre a sustentabilidade do mercado do Tesouro, que tem o incrível valor de US$ 26 bilhões de dólares.

Para amenizar o impacto do hack do ICBC, a empresa-mãe do ICBC (chinesa) injetou dinheiro na unidade para facilitar o reembolso ao BNY Mellon. Ademais, a empresa implementou o processamento manual de negociações, em colaboração com o banco custodiante, para gerenciar a crise.

O ICBC comunicou-se com os participantes do mercado, revelando sua parceria com a empresa de segurança cibernética MoxFive.

Esta parceria visa estabelecer sistemas seguros para a retomada dos negócios normais em Wall Street. No entanto, esperava-se que o processo de restauração se estendesse até pelo menos segunda-feira.

Em resposta ao incidente, o ICBC incentivou os clientes a redirecionarem suas negociações e suspenderem temporariamente qualquer transação. Esta medida levará outros participantes do mercado a avaliar a sua exposição e a redirecionar as negociações como medida de precaução.

Essa ocorrência evidencia potenciais vulnerabilidades no setor financeiro, além de gerar discussões sobre a necessidade de medidas reforçadas de cibersegurança.

Além disso, à medida que Wall Street enfrenta as consequências do hack do ICBC, espera-se que as instituições financeiras realizem análises minuciosas e implementem precauções adicionais para garantir a segurança e a estabilidade das suas operações.

Impacto nos títulos do Tesouro dos EUA

Notícias recentes revelaram que o hack do ICBC ocorreu em 8 de novembro, enviando ondas para seus sistemas. Entre as áreas afetadas estava a negociação de títulos do Tesouro dos EUA.

Isto ocorre principalmente porque o ICBC é uma corretora de fundos de hedge e outros participantes do mercado, ajudando-os a negociar títulos.

No entanto, participantes e autoridades do mercado disseram que o impacto do hack do ICBC nas operações do mercado do Tesouro foi limitado.

Enquanto isso, a unidade do ICBC nos EUA está atualmente passando por uma revisão cibernética para permitir a retomada dos negócios normais após o ataque de ransomware, e o banco está usando processos manuais para negociar.

O ICBC não revelou quem estava por trás do ataque, mas disse que está conduzindo uma investigação completa para resolver questões urgentes.

A empresa também está progredindo nos seus esforços de recuperação com o apoio da sua equipe profissional de especialistas em segurança da informação e autoridades policiais.

O hack do ICBC, possivelmente, será citado nas discussões na próxima conferência do mercado do Tesouro, a qual está marcada para 16 de novembro.