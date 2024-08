WazirX Registra FIR Após Roubo de US$ 234,9 Milhões

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A WazirX registrou um boletim de ocorrência após um grande ataque a carteira, no qual US$ 234,9 milhões foram roubados.

O ataque explorou uma carteira multiassinatura importante.

Em resposta, outras corretoras reforçaram seus próprios recursos de segurança.

A WazirX registrou um First Information Report (FIR) com a Polícia de Delhi, marcando assim um passo crucial para lidar com a violação sofrida em meados de julho e recuperar os fundos roubados. A investigação está sendo conduzida pela unidade Intelligence Fusion & Strategic Operations (IFSO) da Polícia de Delhi.

📢 Important Update: FIR filed Based on a complaint filed by us in connection with the Cyber attack on our multisig wallet, the police has taken cognizance of the matter and a FIR under BNS & IT Act has been registered on 5th August 2024 at PS Special Cell, PS Lodhi Colony, New… pic.twitter.com/umAkkEzv7E — WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) August 6, 2024

Vamos analisar o ataque cibernético e como o mercado respondeu.

O que aconteceu neste ataque cibernético

Em 18 de julho de 2024, a exchange indiana de criptomoedas WazirX sofreu uma violação de segurança significativa, resultando no roubo de aproximadamente $ 234,9 milhões. Os ativos roubados incluíam Shiba Inu ($SHIB), Ether ($ETH), Matic ($MATIC) e Pepe ($PEPE).

A violação afetou principalmente sua carteira multiassinatura, que era operada em colaboração com a Liminal, seu provedor de infraestrutura de carteira.

O registro do FIR recebeu reações mistas da comunidade. Muitos questionaram por que o registro demorou tanto – mais de duas semanas após o ataque inicial. Outros reconheceram a complexidade do processo de investigação.

O cofundador da WazirX, Nischal Shetty, enfatizou seu compromisso com a transparência e os esforços de recuperação.

O que a análise revelou

A investigação inicial da WazirX não revelou nenhuma evidência de comprometimento dentro de sua própria infraestrutura, sugerindo que a violação provavelmente se originou da Liminal. Ainda houve relatos conflitantes de ambas as partes; cada uma apontou a outra como a fonte da falha de segurança.

Mais tarde, a Liminal publicou um relatório para dar suporte às suas próprias medidas de segurança, destacando assim a natureza extremamente sofisticada do exploit, que aproveitou uma carteira criada externamente.

Nossa investigação preliminar aponta para um comprometimento no nível do cliente por meio de uma intrusão sofisticada. – Blog Liminal.

Para aumentar a complexidade, alguns especialistas e empresas de análise de blockchain, como a Elliptic, sugeriram que hackers norte-coreanos podem estar por trás da violação.

A possibilidade do envolvimento de uma equipe de alto nível afiliada ao estado levanta preocupações sobre o futuro das corretoras de criptomoedas em meio a ataques que estão se tornando mais maduros.

O mercado respondeu rapidamente para combater quaisquer efeitos posteriores

Ataques maduros provocam respostas maduras. Se por um lado US$ 5,43 bilhões em Shiba Inu ($SHIB) foram roubados no ataque, por outro, os detentores de $SHIB aumentaram prontamente a taxa de queima em mais de 400% para conter qualquer despejo de tokens $SHIB pelo invasor.

Do lado da exchange, a CoinDCX, a principal exchange de criptomoedas indiana, criou um Crypto Investors Protection Fund (CIPF) de US$ 5,9 milhões. Ademais, o CPIF, totalmente financiado pela CoinDCX, protegerá os ativos de seus usuários em caso de incidentes de segurança semelhantes.

1/ 🚨 Announcing a new First for Indian Crypto Exchanges: CoinDCX’s INR 50 Crore Crypto Investors Protection Fund (CIPF)@smtgpt, @mri_gup, I, and the entire 500+ team at @CoinDCX work hard to provide the best investing and trading experience and also ensure everyone’s funds are… pic.twitter.com/kbcp1anX7J — Neeraj Khandelwal (@neerajKh_) August 7, 2024

O CPIF visa estabelecer padrões de segurança mais elevados dentro do ecossistema de criptomoedas indiano, ao mesmo tempo em que se defende contra ataques cada vez mais sofisticados.

Conclusão

Tanto o mercado de criptomoedas indiano quanto a economia de criptomoedas mais ampla responderam rapidamente à exploração do WazirX. Mas o relatório do FIR indica os esforços contínuos para identificar os perpetradores do ataque e, se possível, recuperar os ativos roubados.

Em suma, as reações também indicam a crescente maturidade do mercado de criptomoedas diante de ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados.