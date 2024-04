WhatsApp confirma testes de novos recursos de IA com usuários beta

Na última semana a Meta anunciou o início dos testes em seu chatbot Gen AI, o Meta AI, no WhatsApp, Messenger e Instagram na Índia.

Nossas experiências generativas baseadas em IA estão em desenvolvimento em diferentes fases, e estamos testando uma variedade delas publicamente de forma limitada.

– Porta-voz da Meta

Apenas usuários selecionados com acesso à versão beta desses aplicativos poderão ver a opção Meta AI em ambos os Androids e iPhones.

O Meta AI é como qualquer outra IA conversacional. Você encontrará o atalho para essa ferramenta no topo do aplicativo. Ou seja, clique nele e poderá obter a resposta para qualquer pergunta sem sair do aplicativo. Se você não tem certeza do que perguntar, pode simplesmente escolher uma das prompts predefinidas.

Além disso, o Meta AI também será capaz de gerar imagens (com base no modelo de síntese de imagem Emu) e ajudá-lo com revisão, edição e tradução.

Após o lançamento bem-sucedido do Meta AI, a empresa também prometeu lançar outros 28 assistentes de IA no futuro.

Sobretudo, o Meta AI será alimentado por um modelo personalizado que utiliza tecnologia do Llama 2 e o mais recente LLM da empresa.

Para quem não sabe, Llama é o próprio modelo de linguagem grande do Meta lançado no ano passado para competir com o Google Gemini e o ChatGPT.

Não temos nenhuma atualização oficial sobre quando esses recursos estarão disponíveis para o público. Fontes afirmam que provavelmente o Meta irá testar as ferramentas por meses antes de decidir seu próximo curso de ação.

Outros recursos de IA do WhatsApp em desenvolvimento

A notícia sobre o Meta experimentando ferramentas de IA surgiu pela primeira vez em março, quando uma conta X chamada WABetaInfo compartilhou uma postagem. Naquela época, foi revelado que o recurso está atualmente inativo porque eles ainda estão trabalhando na interface do usuário.

No mesmo período, o Meta também estava testando um editor de fotos baseado em IA com alguns usuários selecionados no WhatsApp beta para Android (2.24.7.13).

Funciona como qualquer outra imagem em geral. Porém, com a funcionalidade adicional de gerar adesivos .

. Essa ferramenta também pode ajudar a reformular ou expandir suas imagens ou até mesmo alterar completamente seu fundo.

A opção de definir a qualidade de upload de mídia padrão foi um recurso adicionado por volta do mesmo tempo. Os usuários agora podem escolher entre SD e HD – imagens SD serão menores em tamanho, enquanto imagens HD serão maiores e mais detalhadas.

Em outras notícias

O WhatsApp tem muito a fazer de agora em diante. Por um lado, está lançando novos recursos de IA um após o outro. Por outro lado, está lidando com críticas massivas por reduzir a idade mínima na UE e no Reino Unido.

Na semana passada, a empresa anunciou que estaria reduzindo a idade mínima para usar o aplicativo de 16 para 13 anos. Isso naturalmente enfureceu muitas pessoas, incluindo o grupo de campanha Smartphone Free Childhood e a deputada conservadora Vicky Ford.

Apesar dos esforços do Whatsapp para justificar essa decisão, eles chamaram sua decisão de irresponsável e disseram que a empresa está priorizando seus acionistas em detrimento do bem-estar de seus jovens usuários.