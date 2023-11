X de Elon Musk reage contra alegações e move processo contra a Media Matters

Em resposta à perda de anunciantes, que afetou o X de Elon Musk na semana passada, a empresa decidiu tomar medidas legais contra a Media Matters, um grupo de vigilância progressista.

O X apresentou oficialmente o processo no Tribunal Distrital dos EUA, que está localizado no Distrito Norte do Texas, acusando a Media Matters de manipular deliberadamente dados para distorcer a presença de conteúdo antissemita e pró-nazista em sua plataforma. Essa manipulação de dados, alega o X, foi um fator determinante na saída de grandes anunciantes, criando a crise atual que a empresa enfrenta.

A reclamação alega que a Media Matters empregou táticas enganosas, como a criação de imagens lado a lado de forma a sugerir que anúncios de marcas conceituadas estavam sendo exibidos junto a conteúdo pró-nazista.

A Media Matters fabricou consciente e maliciosamente imagens lado a lado retratando postagens de anunciantes na plataforma de mídia social do X Corp. ao lado de conteúdo de extremistas neo-nazistas e brancos-nacionalistas. – Trecho do processo

O processo alega ainda que essas imagens foram deliberadamente projetadas para afastar os anunciantes da plataforma. Além disso, o processo nomeia o repórter investigativo sênior da Media Matters, Eric Hananoki, bem como o grupo de vigilância, como réus.

O X exige uma ação judicial para obrigar a Media Matters a remover a análise de seu site

O processo também exigiu uma ordem judicial que forçasse o grupo de vigilância a retirar a análise de seu site. Alegou também que a Media Matters interferiu nos contratos que o X tinha com seus anunciantes, o que eventualmente afetou financeiramente a empresa.

Linda Yaccarino, CEO do X, afirmou que as imagens apresentadas pela Media Matters não mostravam a experiência real dos usuários autênticos na plataforma.

No processo, o X afirma ainda que os anúncios da IBM, Oracle e Comcast apareceram ao lado de conteúdo objetável apenas para a Media Matters e nenhum outro usuário.

Ken Paxton, Procurador-Geral do Texas, afirmou que vai investigar se a abordagem da Media Matters para avaliar o conteúdo no X envolvia alguma atividade fraudulenta. Ele também rotulou a Media Matters como uma “organização radical de esquerda” que provavelmente restringiria a liberdade de expressão.

Presidente da Media Matters promete defender o grupo

O presidente da Media Matters, Angelo Carusone, prometeu defender o grupo em resposta à ação legal do X. Criticando a gigante das redes sociais, ele chamou a ação de “processo frívolo destinado a intimidar os críticos do X ao silêncio”.

Além disso, ele expressou seu compromisso de apoiar a Media Matters e vencer o processo na justiça.

Peritos legais têm reações mistas ao processo. Enquanto alguns o consideram fraco, outros acham que foi protocolado em um tribunal que provavelmente será simpático a Musk.

O processo ocorre no rastro de uma significativa saída de anunciantes do X, incluindo grandes empresas como IBM, Disney, Apple e Comcast. A controvérsia surgiu quando Elon Musk endossou uma alegação na plataforma sugerindo que comunidades judaicas promovem “ódio contra os brancos”.

Musk havia anteriormente insinuado ações legais contra a Media Matters, ameaçando um ‘processo termonuclear’ por ‘ataque fraudulento’ ao X.

Mark Pittman, o juiz de distrito, foi designado para o caso e é conhecido por envolver-se em batalhas legais significativas. À medida que o debate jurídico toma forma, resta saber se o X conseguirá superar a crise de saída de anunciantes.