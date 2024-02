X sofre críticas por conceder verificação a grupos terroristas

A rede social X (anteriormente conhecida como Twitter) está sob críticas por aceitar pagamentos e conceder a marca de verificação a organizações terroristas.

O incidente veio à tona pelo Tech Transparency Project, uma organização sem fins lucrativos que monitora grandes plataformas de mídia social para garantir que suas atividades estejam alinhadas com as políticas governamentais.

Em 14 de fevereiro, eles publicaram um relatório afirmando que o X oferece benefícios de assinatura premium a 28 grupos sancionados pelos EUA, incluindo Hezbollah e grupos Houthi. Alguns veículos de mídia apoiados pelo Irã e pela Rússia também foram encontrados na lista.

É chocante que o perfil do Hezbollah seja rotulado como verificado por ID, o que significa que ele deve ter apresentado uma cópia de seu documento de identidade emitido pelo governo e uma “selfie” para verificação no aplicativo.

Elon Musk oferecer assinaturas premium em sua plataforma de mídia social a esses grupos sancionados, considerados uma ameaça aos EUA, naturalmente levantou preocupações.

Encontrar esses grupos no plano pago do X também surpreende. Uma vez que a política da plataforma declara claramente que organizações ou grupos sancionados não podem efetuar pagamentos no aplicativo de mídia social.

O Hezbollah, grupo militante do Líbano apoiado pelo Irã, possui um perfil em nome de seu líder Hassan Nasrallah, que aparentemente optou por uma assinatura paga em novembro. Ele já possui uma enorme base de seguidores, com mais de 93 mil, e frequentemente publica notícias e memes que retratam os EUA de maneira negativa.

Neste mês, os Houthi, um grupo do Iêmen, também aderiram ao plano pago, apenas algumas semanas após os EUA declararem que rotulariam o grupo como terrorista, em decorrência de um ataque no Mar Vermelho.

Ficamos surpresos ao descobrir que o X estava fornecendo serviços premium a uma ampla gama de grupos sancionados pelos EUA por atividades terroristas e outras que prejudicam sua segurança nacional. É mais um sinal de que o X perdeu o controle de sua plataforma.

– Katie Paul, diretora do Tech Transparency Project

Em resposta ao incidente, representantes do X asseguraram que investigariam o assunto e tomarão medidas rápidas conforme suas descobertas. Eles também afirmaram que a empresa está comprometida em criar uma plataforma segura e em conformidade com as normas para seus usuários.

Além disso, durante o dia, observou-se que o X removeu os marcadores de verificação de várias contas mencionadas na lista.

Como essas organizações conseguiram uma assinatura paga?

Não está claro como essas organizações proibidas conseguiram acesso a um plano pago, considerando que isso claramente viola as próprias políticas do aplicativo. Até o momento, não podemos afirmar se o X concedeu conscientemente o marcador de verificação a eles.

Contudo, desde que Elon Musk assumiu a plataforma, ele demitiu mais de 80% da equipe. Anteriormente, a equipe interna realizava a verificação manual dos perfis que recebiam um marcador de verificação, mas isso não ocorre mais. Não está claro como o processo funciona agora.

Esta não é a primeira vez que o X enfrenta problemas com postagens relacionadas ao terrorismo. Ele escapou por pouco da responsabilidade legal em uma decisão histórica do Supremo Tribunal em fevereiro de 2023. No entanto, erros repetitivos podem nos fazer questionar o quão sério o X está levando as sanções dos EUA.

Em novembro, o X enfrentou críticas quando o Tech Transparency Project descobriu que estava lucrando com a situação entre Israel e o Hamas. Isso ocorreu por meio de anúncios exibidos em respostas a postagens e taxas de assinatura.